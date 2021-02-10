Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС семейства «Альт»

«Базальт СПО» и «Этлас-софт» объявили об успешном тестировании системы электронного документооборота «Этлас» в операционных системах семейства «Альт».

Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционных систем «Альт Рабочая станция 8», «Альт Рабочая станция К 8», «Альт 8 СП»с системой электронного документооборота Этлас, что позволяет рекомендовать ее использование с операционными системами семейства «Альт».

Электронный документооборот «Этлас» – это решение как для крупного, так и для малого бизнеса, государственных учреждений и других коммерческих и некоммерческих организаций. Система «Этлас» позволяет полностью автоматизировать работу с документами в организации, существенно повысить производительность ее сотрудников, оптимизировать их взаимодействие, упростить выполнение решаемых ими задач. Гибкие возможности системы «Этлас» по настройке и адаптации позволяют проводить ее установку и внедрение силами заказчика.

«Альт Рабочая станция 8», «Альт Рабочая станция К 8», «Альт 8 СП» – функциональные, защищенные и доступные операционные системы с интерфейсом на русском языке для рабочих станций и серверов, с их помощью можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.