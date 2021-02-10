МТС подключила первый умный домофон в Ростове-на-Дону

МТС объявила о подключении первого умного домофона в Ростове-на-Дону. Пилот реализовали в одном из многоквартирных домов ЖК «Екатерининский». Умный домофон выполнен в форме антивандальной панели и в отличие от традиционного девайса не просто открывает дверь подъезда, а выполняет множество полезных функций. К примеру можно дистанционно открыть дверь, используя лишь смартфон, общаться с посетителями через видеосвязь или смотреть, кто приходил, пока вас не было дома.

Все манипуляции осуществляются с помощью специального мобильного приложения «МТС Домофон». Важно, приложение работает на сети любого оператора связи.

«Сегодня жильцы многоэтажек хотят знать не только о том, кто приходил к ним домой, но и наблюдать за своими детьми на детской площадке или автомобилем на парковке — где бы ни находились в этот момент. Когда придомовая территорией под контролем, больше шансов избежать и нападок вандалов», — сообщил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Специалисты компании также отмечают, что новый сервис функционирует на базе облачной мультивендорной платформы «МТС Домофон», веб-кабинета обслуживающей организации и мобильного приложения жильца. При этом решение позволяет подключать как новое ИТ-оборудование, так и существующие аналоговые системы. При желании установленные квартирные трубки продолжат работать вместе с мобильным приложением. Приложение «МТС Домофон» работает на сети любого оператора связи. Новый продукт успешно прошёл пилотные испытания в нескольких городах.