Спецпроекты

МТС подключила первый умный домофон в Ростове-на-Дону

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о подключении первого умного домофона в Ростове-на-Дону. Пилот реализовали в одном из многоквартирных домов ЖК «Екатерининский». Умный домофон выполнен в форме антивандальной панели и в отличие от традиционного девайса не просто открывает дверь подъезда, а выполняет множество полезных функций. К примеру можно дистанционно открыть дверь, используя лишь смартфон, общаться с посетителями через видеосвязь или смотреть, кто приходил, пока вас не было дома.

Все манипуляции осуществляются с помощью специального мобильного приложения «МТС Домофон». Важно, приложение работает на сети любого оператора связи.

«Сегодня жильцы многоэтажек хотят знать не только о том, кто приходил к ним домой, но и наблюдать за своими детьми на детской площадке или автомобилем на парковке — где бы ни находились в этот момент. Когда придомовая территорией под контролем, больше шансов избежать и нападок вандалов», — сообщил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Специалисты компании также отмечают, что новый сервис функционирует на базе облачной мультивендорной платформы «МТС Домофон», веб-кабинета обслуживающей организации и мобильного приложения жильца. При этом решение позволяет подключать как новое ИТ-оборудование, так и существующие аналоговые системы. При желании установленные квартирные трубки продолжат работать вместе с мобильным приложением. Приложение «МТС Домофон» работает на сети любого оператора связи. Новый продукт успешно прошёл пилотные испытания в нескольких городах.

Другие материалы рубрики

Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам