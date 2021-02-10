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БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ

Интеграция Бизнес-приложения

БФТ представила на рынке автоматизированную систему «БФТ.Капвложения» для мониторинга объектов капитальных вложений. Решение позволяет оценить ход строительства, включить нужные объекты в адресную инвестиционную программу, пройти экспертизу, сформировать отчеты и решить ряд других задач.

Система «БФТ.Капвложения» предназначена для автоматизации процессов планирования мероприятий по объектам капитальных вложений, в том числе в части средств и сроков. Через систему пользователи получают необходимые данные о строительстве объектов и фактически затраченных средств с целью дальнейшего анализа и контроля.

Через «БФТ.Капвложения» осуществляется ведение реестра ОКВ. В цифровом пространстве формируется и систематизируется база объектов, которые находятся на балансе региона и/или муниципальных образований. Система позволяет проводить отбор объектов для включения в адресную инвестиционную программу (АИП) или другие реестры. Сервисы системы позволяют контролировать ход строительства объектов капитальных вложений в режиме реального времени – с помощью фотофиксации, видеонаблюдения, отражения в системе фактических сроков реализации мероприятий каждого этапа. Также через систему можно контролировать расходы в разрезе направлений инвестирования, формировать регламентированную или аналитическую отчетность, получать экспертные заключения.

Функциональную основу системы составляет ряд сервисов: сервис фото-, видеонаблюдения. Обеспечивает фото-, видеорегистрацию на объектах капитальных вложений по графику наблюдения, архивирование полученной информации; сервис «Геосервер». Позволяет хранить и отображать координаты ОКВ на картах; сервис «АЦК-Импортер». Реализует обмен данными между системами линейки АЦК; сервис «БФТ.е-Архив». Обеспечивает долгосрочное хранение документов, организацию оперативного доступа к ним; сервис электронной подписи. Организует подписание электронных документов системы с помощью ЭП; сервис ETL. Преобразует данные, трансформирует их и загружает в текущее хранилище, выгружает преобразованные данные.

Организация единого цифрового пространства для мониторинга и контроля ОКВ способствует систематизации всех данных, оптимизации процессов взаимодействия, обеспечению открытости информации для населения.



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