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В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» объявила о том, что сервис «Контур.Бухгалтерия» научился делать предварительный расчет НДС: показывать, как рассчитан налог и из чего он складывается, давать подсказки по законному снижению суммы и вводу в учетную систему недостающих документов. Пользователь получает сведения в виде отчета.

Новый инструмент «Расчет НДС» покажет предварительный размер и состав НДС в любой момент времени с учетом продаж, авансов и суммы налога к возмещению, недостающую первичку, которую нужно запросить или передать контрагентам, способы избежать переплат и штрафов, а также кассового разрыва при планировании расходов, подсказки для исправления ошибок в учете операций, которые влияют на сумму НДС.

Новый отчет видят директор и бухгалтер. Директору важно понимать сумму НДС и знать, каких закрывающих или исходящих документов не хватает для применения вычетов. Чтобы знать это, достаточно перейти в отчет и посмотреть список.

Бухгалтеру отчет поможет провести “внутренний аудит” бухучета: проверить корректность отражения в учете операций, важных для формирования суммы налога и декларации по НДС. Покажет недостающие документы по каждому контрагенту, неправильно учтенные операции, авансовые платежи или не добавленные в систему учета счета-фактуры.

Татьяна Евдокимова, эксперт «Контур.Бухгалтерии», отметила: «Новый инструмент «Расчет НДС» в сервисе «Контур.Бухгалтерия» не только наглядно представляет информацию, важную для подготовки к уплате НДС и сдаче декларации. Он упрощает общение бухгалтерии с руководством компании: чтобы управленцы получили полное представление о ситуации с налогом, достаточно передать им данные нового отчета. Бухгалтеру больше не придется вручную проводить предварительные расчеты и составлять список документов по сделкам, которые нужно добавить в учетную систему».

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