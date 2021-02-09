Спецпроекты

Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Сетевой экран для защиты приложений SolidWall, разработанный резидентом Фонда «Сколково» компанией SolidSoft, включен Единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

SolidWall WAF – специализированное решение для защиты критичных веб-ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений, минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики, обеспечивает эффективную защиту при низкой стоимости владения.

Михаил Плахута, сооснователь и исполнительный директор SolidSoft, отметил: «Включение SolidWall WAF в Единый реестр российских программ — хорошая новость для наших клиентов и партнеров. Это означает, что продукт освобожден от уплаты НДС. Таким образом, мы избежали подорожания лицензий на 20% и обеспечили конкурентный уровень цен. Кроме того, включение в Реестр позволяет использовать SolidWall WAF для защиты веб-приложений государственных организаций и компаний с госучастием».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Фонда «Сколково», сказал: «Реестр отечественного ПО — базовый ориентир для закупщиков и поставщиков в процессе принятия решений по внедрениям продуктов в инфраструктуру госорганизаций. Мы оказываем юридическую поддержку резидентам “Сколково”, сопровождаем на этапах проверок и экспертиз, ведем переговоры на уровне ведомств и министерств. И мы рады, что наши резиденты увеличивают объем заказов среди госорганизаций, внедряя инновационные решения, в том числе в сегменте Web Application Firewall».

SolidWall WAF сочетает сразу несколько механизмов защиты от типовых и целевых кибератак. Он строит модель взаимодействия между защищаемым приложением и его легитимными пользователями. Алгоритмы машинного обучения повышают вероятность обнаружения атак. Встроенный набор сигнатур обеспечивает защиту с момента установки WAF, не дожидаясь, пока сетевой экран пройдет обучение на достаточном объеме трафика. Решение SolidWall WAF может быть интегрировано с SIEM, аналитическими и антивирусными системами, а также внешними системами, использующими стандарты Syslog, SNMP, SQL, REST API, ICAP.

SolidWall WAF хранит подозрительные HTTP‑транзакции и результаты их обработки, что обеспечивает высокое качество расследований инцидентов и облегчает подготовку отчетности. Система подавления ложных срабатываний дает возможность аналитикам сосредоточиться на значимых событиях. В условиях повышенных требований к политике безопасности все данные могут храниться локально внутри периметра организации.

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