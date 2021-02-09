Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград»

Qlever Solutions, российский поставщик услуг в области работы с данными, объявила о завершении основного этапа разработки аналитического решения для сети супермаркетов «SPAR Калининград». Созданное на платформе Qlik Sense решение позволило сети оптимизировать управление продажами и маржинальностью в своих магазинах.

Создание BI-решения для «SPAR Калининград» началось в 2019 г. и состояло из двух этапов. На первом этапе были разработаны приложения для анализа продаж из данных, которые содержатся в чеках. Целью второго этапа стало объединение информации о продажах с текущим состоянием складов магазинов и распределительного центра.

Разработанные на первом этапе аналитические приложения используют данные из касс для оценки стандартных для ритейла показателей, которые помогают увидеть сводную информацию о продажах по всей сети, а также структуру продаж разных товаров. Среди таких стандартных показателей — выручка, трафик, средний чек, количество чеков по часам и дням недели, распределение продаж по населенным пунктам и магазинам.

Кроме развертывания приложений, предназначенных для анализа чеков, уже на первом этапе была создана новая архитектура извлечения и трансформации данных. При объединении данных был разработан механизм сравнения информации из разных учетных систем и выявления возможных ошибок. Это позволило уже на первом этапе проекта развернуть решение для автоматического повышения качества данных.

В результате первого этапа проекта специалисты «SPAR Калининград», отвечающие за ассортимент и продажи, в дополнение к программе MS Excel, которая в ритейле традиционно применяется для анализа продаж, получили новый инструмент для работы с информацией — дэшборды Qlik Sense. Такие дэшборды помогают изучать номенклатуру с точки зрения того, как продавались отдельные товары: оценивать частоту продаж, проводить ABC-анализ, сравнивать продажи товаров между собой внутри одной категории или узнавать о том, какие товары продаются вместе.

Кроме того, на первом этапе были разработаны стандартные управленческие отчеты для топ-менеджеров, отражающие основные показатели работы магазинов.

Первый этап проекта занял два месяца и включал около 350 часов работы проектной команды Qlever Solutions. Низкие трудозатраты и высокая скорость разработки приложений обусловлены тем, что на первом этапе были применены стандартные для ритейла подходы к анализу продаж на основании данных из чеков. В проекте использовалась методология, созданная Qlever Solutions на основании опыта специалистов компании, полученного при разработке аналитических приложений для ритейла — в том числе X5 Retail Group, Castorama, Fix Price, «Детский мир», «Рив Гош».

Второй этап проекта стартовал в 2020 г. Задачей данного этапа было объединение информации о продажах с состоянием складов компании.

Реализация второго этапа проекта в «SPAR Калининград» не ограничивалась разработкой приложений, основанных на стандартных подходах в аналитике торговых сетей. В процессе совместной работы в разрабатываемых приложениях учитывались нюансы процессов заказчика и специфические потребности в определенных разрезах данных. Это позволило создать инструмент, максимально «заточенный» под задачи заказчика, а также расширить кругозор специалистов Qlever Solutions в процессах ритейла и их «тонких настройках».

Второй этап продолжался четыре месяца и включал 650 часов работы проектной команды Qlever Solutions. Около 500 часов на разработку дополнительной функциональности решения, необходимость в которой возникала по мере разработки приложений и появления новых требований к аналитическим инструментам.

В качестве среды для создания аналитических приложений как в ходе первого, так и второго этапов, применялась платформа Qlik Sense. Всего было разработано восемь аналитических приложений и около 50 вспомогательных, которые обеспечивают послойную трансформацию данных. Аналитическими приложениями сегодня пользуется около 40 разных специалистов «SPAR Калининград» — это менеджеры товарных категорий, аналитики и руководители разного уровня.

«Архитектура платформы Qlik позволяет использовать аналитические приложения буквально с первых дней проекта, не дожидаясь его окончания, — сказал Александр Волков, руководитель направления технологий и аналитики “SPAR Калининград”, — с одной стороны, это экономит деньги. Но самое главное, как только новое приложение подключается к реальным данным, мы сразу видим путь — куда двигаться дальше, как развивать решение, или какой шаг сделать в развитии процессов компании. Качество и выверенность данных, быстрый доступ к ним и удобство использования в различных разрезах – несомненный плюс внедренного инструмента».

«Проект в SPAR начинался с внедрения стандартных инструментов и подходов к анализу продаж на базе информации из чеков, — сказал Андрей Харлак, технический директор Qlever Solutions, — такая аналитика действительно помогает узнать что-то о покупателях и найти отдельные проблемы с ассортиментом. Однако сегодня этого мало. Современная аналитика учитывает не только продажи, но также и склад, логистику, себестоимость. Это превращает ее в фундамент для управления маржинальностью, ассортиментом и ценообразованием».