HP представила новые сервисы для оптимизации работы ИТ-специалистов

HP разработала портфолио сервисов на базе платформы HP TechPulse, которые основаны на механизмах глубокого машинного обучения и позволяют ИТ-специалистам аккумулировать актуальную информацию об устройствах за счет безопасного сбора данных.

На сегодняшний день около половины сотрудников во всем мире работают удаленно, а ИТ-подразделения продолжают сталкиваться с новыми трудностями. Специалистам приходится одновременно управлять парком компьютерных устройств, обеспечивать их безопасность и предоставлять техническую поддержку в дистанционном режиме. В то же время, приоритетной задачей остается сохранение высокой продуктивности сотрудников и улучшение пользовательского опыта.

В недавнем времени на выставке CES 2021 компания HP представила сервис HP Smart Support, который поможет ИТ-командам сократить количество запросов в службу поддержки HP. Благодаря этой услуге, доступной пользователям без дополнительной платы, специалисты службы поддержки HP получат доступ к данным устройств за счет технологии облачной телеметрии. Решение повышает качество обслуживания клиентов и сокращает время пользовательских запросов в службу поддержки.

HP также объявила о новом портфеле услуг, основанных на глубоком анализе: HP Active Care для профилактической поддержки и обслуживания устройств; HP Proactive Insights для интеллектуального мониторинга всего парка оборудования; HP Proactive Endpoint Management для управления конечными точками на базе различных операционных систем.

Решение HP Active Care минимизирует влияние современной рабочей среды на производительность устройств и, как следствие, помогает предотвратить возможные сбои. Еще до начала пандемии более половины ИТ-менеджеров сходились во мнении, что приоритетным направлением стратегии управления парком оборудования является повышение уровня предиктивной аналитики. С этой задачей отлично справляется сервис Active Care: благодаря ему ИТ-команды получают возможность оперативного устранения проблем на устройствах HP.

Сервис HP Active Care использует искусственный интеллект платформы HP TechPulse, что позволяет прогнозировать развитие ситуации и заблаговременно отправлять заказчикам соответствующие оповещения. Этот сервис также сочетает в себе аналитику работоспособности устройств, возможность предварительного создания заявок в службу поддержки и функции по устранению неисправностей. Также для экономии времени и сохранения продуктивности сотрудников доступна услуга реагирования на инцидент службой поддержки на следующий рабочий день. В дополнение, при обнаружении проблем система автоматически направляет обращения в службу поддержки, и ИТ-специалисты смогут своевременно запланировать ремонт.

Сервис HP Proactive Insights предоставляет аналитику для всего парка корпоративного оборудования от разных производителей и под управлением различных операционных систем, тем самым помогая компаниям снизить стоимость владения техникой. Предиктивные аналитические данные, предоставляемые платформой HP TechPulse, позволяют ИТ-специалистам управлять работоспособностью и производительностью конечных устройств и проактивно устранять проблемы с устройствами или приложениями, прежде чем они повлияют на сотрудников или организацию. Кроме того, решение предлагает рекомендации по устранению сбоев, которые можно передать в систему управления корпоративной ИТ-инфраструктурой (ITSM) с помощью интерфейса API (application programming interface).

Учитывая децентрализованность корпоративных инфраструктур и гибридный рабочий график, HP разработала Proactive Endpoint Management для оптимизации управления устройствами конечных пользователей. Это сервис позволяет ИТ-подразделениям сэкономить время и автоматизировать часть сложных процессов по управлению оборудованием, включая учет и отслеживание активов, мониторинг производительности и утилизацию устройств. Сервис совместим с такими системами как ServiceNow, Microsoft Intune и VMware, что позволяет организациям оптимизировать свои инвестиции и работу с уже доступными инструментами.

Таким образом, новые сервисы HP используют уникальные возможности, включая искусственный интеллект платформы HP TechPulse, и помогают ИТ-руководителям расставлять приоритеты в своей деятельности для достижения максимальной продуктивности и улучшения пользовательского опыта сотрудников.

Сервисы HP Smart Support, HP Active Care, HP Proactive Insights и HP Proactive Endpoint Management станут доступны в России в марте 2021 года.