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Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

11 февраля на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» Dahua Technology представит специализированные решения для транспорта, основанные на применении ИИ. Об актуальности разработок в данной сфере говорит статистика: в результате ДТП ежегодно в мире погибают 1,4 млн, а травмы получают свыше 30 млн человек. Причиной 80% аварий является несоблюдение правил и невнимательность водителей.

Как повысить безопасность, избежать человеческих и финансовых потерь? Dahua Technology предлагает актуальные разработки с применением искусственного интеллекта. Решения от Dahua поддерживают такие функции, как распознавание лиц, номеров, цвета и марки автомобиля, а также системы ADAS и DSM. Новые транспортные регистраторы предсказывают возникновение опасности в процессе движения и заблаговременно предупреждают об этом водителя, тем самым предотвращая ДТП.

ADAS (Advanced Driver Assistance System) предназначена для прогнозирования потенциальной опасности. Она подает водителю сигнал тревоги на основе анализа дорожной обстановки впереди и сбоку от автомобиля и, дорожных знаков в режиме реального времени. Система строится на специализированных камерах и интеллектуальном регистраторе, устанавливаемых в транспортное средство. Система DSM (Driver State Monitoring) наблюдает за лицом водителя и распознаёт его действия: курение, невнимательное вождение, усталость (зевота, закрывание глаз), разговор по телефону и прочие во время управления транспортным средством. При необходимости система подает аудиовизуальные сигналы сосредоточиться на вождении, прекратить курение или разговор по телефону, отдохнуть и одновременно уведомляет центр управления о недопустимом поведении водителя.

Интеллектуальные решения от Dahua актуальны как для бизнеса, так и госструктур: могут применяться в школьных автобусах, такси, дальних грузоперевозках и других сферах. Специально разработанные алгоритмы позволяют контролировать транспорт и следить за состоянием водителя в любой точке мира.

Об особенностях и преимуществах специализированных решений для транспорта с использованием ИИ на конференции расскажет заместитель начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Роман Горпинченко.

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