«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве

Системный интегратор «Белтел» построил телекоммуникационную и мультимедийную инфраструктуру пятизвездочного отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow.

Отель предлагает гостям 379 номеров, в том числе 75 люксов и люкс Presidential, а также ресторан и шесть залов для проведения мероприятий различного формата.

Функционирование жизненно важных систем отеля обеспечивает структурированная кабельная система LCS3 Legrand. В ходе строительства проложено более 200 тыс. метров кабеля, 1,5 тыс. метров волоконно-оптических трасс и использовано более 3,5 тыс. медных и оптических портов.

В качестве ядра телекоммуникационной сети Radisson Blu Olympiyskiy используется многофункциональная современная платформа Avaya Aura со специализированным программным обеспечением для гостиниц Hospitality Features. Система позволяет организовать отдельный учет клиентского и корпоративного трафика, передачу данных в систему PMS, вызов службы экстренной помощи из номеров, а также многие другие функции для удобства гостей. В холлах отеля установлены современные терминалы Avaya Vantage с тачскрин-дисплеем, позволяющие гостям оперативно связываться с персоналом отеля. Специально для Radisson Blu Olympiyskiy разработан пользовательский интерфейс в корпоративном стиле Radisson.

Беспроводная инфраструктура отеля построена на базе оборудования Cisco. Более чем 360 точек доступа Cisco Aironet обеспечивают гостям отеля и участникам мероприятий высокоскоростной Wi-Fi-доступ в интернет. Управление точками доступа реализуется на базе передовых контроллеров беспроводной сети Cisco серии 5520, работающих в отказоустойчивой схеме и оптимизированных для развертывания на крупных площадках.

В рамках проекта выполнено мультимедийное оснащение шести конференц-залов для проведения мероприятий разного формата, многофункционального банкетного зала площадью более 400 квадратных метров, а также общественных зон — лобби, ресторана, холла второго этажа.

Благодаря единой системе управления мультимедийным комплексом с помощью размещенных в залах сенсорных панелей можно легко управлять акустическими системами, светом, подъемом и опусканием экранов, профессиональными лазерными проекторами. Единая система управления позволяет логически распределять устройства в зависимости от конфигурации трансформируемых залов в одно касание. Система скрытых лючков позволяет легко подключать презентационное оборудование в любой точке зала в зависимости от формата мероприятия.

В дни мероприятий с помощью системы Digital Signage на более чем десяти экранах и информационных стендах, распределенных по отелю, отображается информация о проводимом мероприятии с дополнительной системой навигации, помогающей гостям без труда найти нужный конференц-зал.

Во всех номерах отеля установлены сенсорные панели системы автоматизации номеров (RMS) компании Interel, дизайн которых эксклюзивно создан для Radisson Blu Olympiyskiy. Гости могут управлять параметрами, такими как температура воздуха, свет, положение штор и создавать индивидуальный микроклимат в номере.

Благодаря системе интерактивного гостиничного телевидения гости получают желаемый контент, а высокое качество картинки телевизоров Samsung с диагональю 55 и 65 дюймов в дополнение к большому списку каналов дает отелю возможность рекламы своих услуг.

Для экстренного взаимодействия малоподвижных групп населения с сотрудниками отеля установлены вызывные системы SCHRACK. Система делает комфортным и безопасным пребывание гостей с ограниченными возможностями в отеле и создает уверенность, что даже в экстренной ситуации им смогут помочь.

Построенная инфраструктура позволяет обеспечить гостям отеля безопасность, комфорт и соответствует всем требованиям гостиничной сети Radisson Hotels.