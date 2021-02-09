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«Айтеко» разработала решение для интеллектуального поиска по видеоархивам

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Центр когнитивных технологий «Айтеко» разработал интеллектуальную систему анализа видеоархивов для выявления нарушений при пассажирских и грузовых перевозках. Решение создано на базе платформы промышленного зрения SmartCV.

Логистические компании, перевозчики, сервисы каршеринга и аренды автомобилей с помощью новой разработки «Айтеко» смогут контролировать соблюдение водителями установленных правил. Система автоматически выявляет такие события, как курение и разговор по мобильному телефону во время управления транспортным средством. Решение позволяет определять факт нахождения в салоне посторонних лиц, что особенно важно при перевозке ценных и опасных грузов.

Работа системы в автоматическом режиме, в том числе событийный анализ, повышает скорость, упрощает процедуру расследования инцидентов, позволяет провести оперативный аудит и точную оценку реальной ситуации, выявить не только известные, но и скрытые нарушения и своевременно принять меры. Такой подход снижает возможные издержки компаний-перевозчиков на устранение последствий нештатных ситуаций и дает возможность эффективнее управлять рисками.

Анализ записей может проводиться по списку событий, составленному заказчиком, и быть расширен под его потребности. Решение создано на базе собственной разработки Центра когнитивных технологий «Айтеко» — платформы промышленного зрения SmartCV. С ее помощью можно реализовать интеллектуальный поиск в видеоархивах по широкому спектру настраиваемых событий: от появления в кадре человека в одежде определенного цвета до фиксации интересующих пользователя действий.

«Современные системы видеонаблюдения трансформируются в системы видеоаналитики. Компании не готовы тратить ресурсы на просмотр сотрудниками многочасовых видеозаписей и ручной поиск интересующих событий, но при этом внедрение сложных систем, работающих в реальном времени, для них экономически нецелесообразно. Мы хотим предложить заказчикам из сферы перевозок доступный инструмент для автоматического событийного анализа, который можно установить в сроки от одного дня и оперативно провести расследование инцидента или аудит текущей ситуации», — отмечает Илья Калагин, руководитель Центра когнитивных технологий «Айтеко».



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