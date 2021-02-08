«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную систему снабжения питьевой водой. Компания помогла добиться эффективного управления процессами и снижения затрат, систематизировать работу с данными и оптимизировать техобслуживание. Все это значительно повысило надежность инфраструктуры. Кроме того, в другом городе Австрии, Цирле, в рамках проекта «Интеллектуальные водопроводные сети» был осуществлен перевод управления водоотведением на цифровые технологии «Сименс».

В ведении Управления водоснабжением MA 31 Wiener Wasser администрации города Вены находится свыше 103 тыс. абонентских водопроводов, обеспечивающих снабжение столицы Австрии питьевой водой, получаемой из горных источников. В конце 2017 г. оператор внедрил новую систему управления «Сименс», которая отвечает за контроль и мониторинг 3 тыс. километров муниципальных водопроводных сетей, а также всех установок и электроподстанций вдоль трубопроводов. Это стало первым этапом проекта, а затем была проведена модернизация коммуникационного оборудования и средств дистанционного управления.

Проект был воплощен в жизнь совместно с компанией EDS 4.0 GmbH (European Digital Services) на базе программного обеспечения Comos и с использованием других разработок «Сименс» – решения для удаленного доступа Sinaut ST-7, контроллеров Simatic и SCADA-системы WinCC Open Architecture (WinCC OA). Это позволило реализовать единую информационную платформу с централизованной моделью данных и цифровым двойником инфраструктуры. Использование резервированных решений гарантировало высокий уровень надежности систем, а также доступности и достоверности данных. В рамках проекта также была разработана единая база экспертных знаний, цифровая документация и отчетность. «Это значит, что такую базу данных моделирования сетей и гидравлического анализа в будущем можно использовать в качестве основы для новых приложений, – сказал Готфрид Блюмауэр, руководитель подразделения «Водоочистка и водоподготовка» бизнеса CEE «Сименс».

«Четкая прерогатива Вены – обеспечить всех жителей города безопасным и контролируемым запасом ресурсов жизнеобеспечения в любой момент дня и ночи в течение года. Теперь наши сотрудники получают намного более прозрачную картину процессов системы распределения питьевой воды», – сказал глава MА 31 Wiener Wasser д-р Вольфганг Церобин.

Второй проект получил название «Интеллектуальные водопроводные сети» (Smart Water Grids) и был реализован Ассоциацией сточных вод Цирля в партнерстве с «Сименс». Для оптимизации водоотведения система сбора и очистки сточных вод была оснащена новыми цифровыми технологиями. В числе решений, использованных для оптимизации – SCADA-система WinCC OA и ПЛК Simatic S7-1500. В результате удалось повысить эксплуатационную надежность очистных сооружений, а также усовершенствовать управление техобслуживанием и работу с документацией, которая теперь собрана в централизованной базе. Модернизация также значительно снизила вероятность сбоев оборудования.

«Благодаря использованию новейших технологий водоснабжение стало намного надежнее и безопаснее, а управление распределением питьевой воды – значительно проще и прозрачнее. Процессы и связанная с ними информация становятся цифровыми», – отметил д-р Вольфганг Церобин.