Спецпроекты

Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Atos объявила о своих дальнейших инвестиционных приоритетах. В ближайшем будущем внимание компании будет обращено на поддержку и миграцию сервисов Google Cloud для ускорения цифровизации российских компаний.

По данным IDC, 2019 год стал поворотным для российского рынка облачных услуг, который вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд (включая публичное и частное облако). Партнерство Atos и Google Cloud позволит поддержать этот стратегический рост, а также удовлетворить быстрорастущий спрос на безопасные облачные решения и услуги, предлагая российским клиентам новейшие технологические решения.

Atos и Google Cloud сотрудничают с 2018 года, предоставляя компаниям такие безопасные бизнес-решения, как гибридное облако, программы для аналитики данных и машинного обучения, а также технологии для организации защищенного цифрового рабочего места. За это время компании совместно открыли несколько исследовательских центров искусственного интеллекта в Европе и Северной Америке. Недавно Atos в тесном сотрудничестве с партнерской экосистемой глобального уровня, в которую входит Google Cloud, запустил новое решение Atos OneCloud. Расширение международного партнерства компаний приведет к тому, что решения Google Cloud будут представлены на российском рынке.

«Мы понимаем важность развития технологий индустрии 4.0, так как наблюдаем на рынке растущий спрос на сервисы для цифровизации бизнес-процессов. В рамках глобального сотрудничества с Google Cloud нам удалось продемонстрировать высокие результаты в крупномасштабных проектах. Надеемся, что, запустив совместную работу в России, мы поспособствуем ускорению перехода российских компаний в облако», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Другие материалы рубрики

Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами

Оптиканальность: почему мультиканальность и омниканальность могут остаться в прошлом

Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Техноблог

Как проверить погрешность инфракрасного термометра?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам