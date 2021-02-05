Сервис ONDOC будет подключен к Единой государственной информационной системе здравоохранения

Сервис ONDOC официально получил статус «Иной информационной системы» (ИИС) и теперь будет подключен к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Этот статус создает дополнительные удобства при получении медицинских услуг.

Подключение ONDOC к ЕГИСЗ позволит пациентам и клиникам иметь доступ к системе через сервис «Госуслуги». Медицинские учреждения, подключенные к ONDOC, смогут отправлять данные в Единую систему и настроить взаимообмен информацией.

«Мы уже включены в Реестр российского ПО, зарегистрированы как «иная информационная система» и соответствуем всем требованиям МЗ РФ. Подключение к ЕГИСЗ — логическое продолжение нашей деятельности. Оно позволит нам расширять список подключенных клиник и предоставлять продукт государственным поликлиникам, больницам и стационарам. Это дает много преимуществ для клиник, которые подключены к ONDOC, в том числе, значительную экономию ресурсов для соответствия требованиям законодательства», — Александр Константинов, генеральный директор ONDOC.

ONDOC — PRM-система (система менеджмента пациентов), интегрированная с клиниками. Клиники используют ONDOC для того, чтобы автоматизировать онлайн-запись, передавать данные пациентам в электронную медкарту, использовать телемедицину и принимать платежи. Чтобы передавать данные из клиники пациентам, ONDOC интегрируется с медицинскими информационными системами.

Компания с 2015 года развивает личные кабинеты пациентов, клиник и врачей, которые работают на сайтах и в мобильных приложениях. Сервис работает над тем, чтобы все клиники и страховые компании в России могли использовать ИТ-технологии и выстраивали с их помощью прочную связь с пациентами.