«Клеверенс софт» помогла холдингу «Степь» внедрить маркировку молочной продукции

«Клеверенс софт», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», реализовала проект по маркировке молочной продукции в одном из агрохолдингов юга России «Степь». Также у курьеров холдинга появилась возможность осуществлять подбор и отгрузку продукции с помощью специальных приложений.

Пилотный проект в холдинге «Степь» реализовали специалисты компаний «Клеверенс софт», ЦРПТ и «Хамелеон», обладающих опытом по внедрению маркировки не только в России, но и за рубежом.

Андрей Курский, руководитель проектов «Клеверенс софт», сказал: «Главная особенность заключалась в том, что на момент начала проекта учетная система компании не поддерживала работу с маркировкой. Было принято решение проводить интеграцию решений “Клеверенс” и учетной системы с дополнительным модулем “1С” – “Хамелеон”. Благодаря совместной партнерской работе нам удалось справиться со всеми поставленными задачами».

В компании «Степь» используется учетная система «1С: Бухгалтерия молокозавода 3.0» на платформе «1С: Предприятие 8.3». Проектной команде удалось успешно провести интеграцию программных продуктов «Склад 15 + Молоко» и «Курьер» с этой учетной системой и модулем расширения «Хамелеон» на базе «1С Предприятие 8.3». Данная интеграция позволяет работать с государственной системой маркировки, наносить коды маркировки на товар на производстве и подбирать заказ на отгрузку по накладной, отгружать товары со склада и с колес.

Руслан Сагитов, директор агрохолдинга «Степь», сказал: «Специалисты компании “Клеверенс” показали себя профессионалами, глубоко вникли в суть процесса и предложили очень качественное решение. Мы рады, что выбрали “Клеверенс” как интегратора в рамках эксперимента и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

Кроме того, у курьеров компании появилось мобильное приложение, позволяющее отгружать товары в магазины по складской накладной с возможностью замены бракованного или просроченного товара, а также прямо на месте подбирать и отгружать товары с колес, фиксируя это в системе.

Сергей Ситкин, руководитель проекта компании ЦРПТ, отметил: «Благодаря четкому и слаженному механизму работы оборудования и программного обеспечения удалось в разы сократить пересортицу. Курьеры компании получили мобильный инструментарий, решающий задачу безошибочного подбора и отгрузки товаров».

Андрей Коньшин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «С 20 января в России началась маркировка молочной продукции. Пока она будет осуществляться в добровольном порядке. Но, конечно, лучше подготовиться и внедрить маркировку заранее, не дожидаясь, когда это станет обязательным. Руководство компании “Степь” в данном случае проявило редкую предусмотрительность. А проведение пилота и внедрение решений в бизнес-процессы позволило производству начать вести учет и маркировку молочной продукции и быстро адаптироваться под требования законодательства».