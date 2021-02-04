Спецпроекты

Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Облачный провайдер Техносерв Cloud обеспечил виртуальными мощностями компанию «Глобал групп», крупного отечественного производителя мебельной продукции.

Техносерв Cloud предоставил заказчику виртуальную инфраструктуру (IaaS) на платформе VMware ESXi для размещения в облаке ИТ-инфраструктуры предприятия. Услуга позволит компании хранить и обрабатывать большой объем информации в облаке без значительных инвестиций в создание и обслуживание собственной инфраструктуры и внутренней системы защиты информации. Размещение в облаке особенно выгодно территориально-распределенным компаниям, все подразделения которой получают высокодоступную единую ИТ-инфраструктуру. Дополнительная защита и отказоустойчивость системы обеспечивается при помощи резервированного доступа в интернет, также предоставленного Техносерв Cloud.

«Наша задача – сделать услуги максимально доступными и безопасными для любых компаний, а также обеспечить бесшовную миграцию в наше облако без остановки работы систем. Например, виртуальная инфраструктура позволяет быстро перейти к развертыванию виртуальных машин благодаря библиотеке готовых шаблонов с предустановленными операционной системой и прикладным ПО», − прокомментировал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.

Другие материалы рубрики

«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как записать экран сессии на Windows 10

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров