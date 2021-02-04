IBM представила дорожную карту развития открытой экосистемы ПО для квантовых вычислений

IBM представила дорожную карту развития открытой экосистемы ПО для квантовых вычислений, которая среди прочего предусматривает стократное ускорение работы квантовых приложений уже в 2021 году.

В сентябре 2020 года IBM опубликовала дорожную карту развития технологий квантовых вычислений, поставив перед собой цель создать систему на 1000 кубитов и более, которая способна продемонстрировать квантовое преимущество к 2023 году (мы уверенно идем к этой цели).

Сегодня IBM представляет дополнение к технологической дорожной карте, которая обозначит открытое программное обеспечение (и классическое аппаратное обеспечение), которое мы выпустим в рамках движения к производительным квантовым компьютерам, способным решать практические задачи. Таким образом, квантовые вычисления станут доступны всем разработчикам, а не только ученым-физикам.

IBM Research видит будущее квантовых вычислений, в котором разработчикам не надо учить новые языки программирования или запускать код отдельно на специализированном оборудовании. Напротив, квантовые компьютеры станут частью стандартных вычислительных ресурсов – как графические ускорители или внешние устройства.

Дорожная карта развития открытой экосистемы ПО для квантовых вычислений IBM включает следующие шаги:

Стократное ускорение компанией IBM среды выполнения для всех квантовых компьютеров уже в 2021 году позволит всего за несколько часов выполнять расчеты, которые пока занимают несколько дней.

В этом году IBM планирует выпустить Qiskit runtime — среду выполнения, которая позволит запускать больше процессов и с большей производительностью. Квантовая среда выполнения — это новый взгляд на комбинацию классических и квантовых вычислений. Программы запускаются на обычном компьютере, связанном с расположенным рядом квантовым компьютером, тем самым мы значительно снижаем задержку, вызванную передачей данных с пользовательского компьютера на квантовый процессор и обратно.

В 2022 году IBM сделает доступными для разработчиков динамические квантовые схемы (квантовая схема – последовательность инструкций для выполнения), которые позволят решать на квантовых компьютерах прежде невыполнимые задачи.

К 2022 году обновленное ПО, в частности недавно представленный язык ассемблера OpenQASM3, в сочетании с развитием технологий квантовых вычислений позволит программистам запускать динамические схемы, содержащие как классические, так и квантовые инструкции, которые выполняются в пределах времени когерентности кубитов.

В 2023-2024 году IBM представит библиотеки готовых квантовых схем для разработчиков.

С выпуском библиотек квантовых схем и развитием систем управления для работы с большими пакетами кубитов, доступных через IBM Cloud в привычных средах и фреймворках, разработчики смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами квантовых устройств с тысячей кубитов и более без необходимости изучения принципов их работы.

Эти нововведения способны совершить революцию в таких областях, как разработка лекарств и новых материалов, что как никогда актуально.