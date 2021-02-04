Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure

Commvault объявила о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, использования и защиты рабочих нагрузок IBM i в Azure.

Предприятия различных отраслей, включая финансовый сектор, розничную торговлю, развлечения и казино, несколько десятилетий использовали надежную технологию IBM i для хранения критически важных данных внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. В настоящее время расходы на защиту мейнфреймов постоянно растут, поэтому компании рассматривают в качестве альтернативы облака, включая Azure, обеспечивающие более выгодное по стоимости решение для поддержания необходимого бизнесу уровня защиты данных.

Учитывая потребности заказчиков, Commvault в партнерстве со Skytap предлагает бесшовное решение для резервного копирования, восстановления и миграции данных рабочих нагрузок IBM i, хостинг и работу которых в облачных дата-центрах Azure обеспечивает Skytap. Применение этого решения позволяет заказчику избавиться от расходов на специализированное оборудование для резервного копирования мейнфреймов и бесшовно сохранять резервные копии в облаке Azure с помощью уникальных средств родной защиты данных, разработанных Commvault. Заказчики, перемещающие рабочие нагрузки IBM i из своей внутренней ИТ-инфраструктуры в хостинг Skytap в Azure, смогут по-прежнему использовать надежный функционал защиты данных от Commvault с очень удобным и простым управлением из Commvault Command Center.

«Совместно с Commvault мы можем обеспечить эффективное резервное копирование, восстановление и миграцию данных для бизнес-критичных рабочих нагрузок IBM i, - заявил исполнительный директор Skytap Бред Шик (Brad Schick). - Сочетание лучших в индустрии решений Commvault для резервного копирования и восстановления данных и возможностей Skytap по нативному запуску рабочих нагрузок IBM i в Microsoft Azure предоставляет заказчикам самое надежное и доступное по стоимости решение для IBM i из предлагаемых сегодня на рынке».

«Commvault является ведущим поставщиком решений для управления данными и уже более 20 лет занимается поддержкой решений Microsoft. Мы стремимся обеспечить надежное управление и защиту данных для различных приложений корпоративных заказчиков, развернутых как внутри ИТ-инфраструктуры, включая мейнфреймы, так и в облаках или гибридной среде, - отметил Ренди Де Мено (Randy De Meno), вице-президент и главный директор по технологиям направления Microsoft Practice & Solutions, Commvault. – Вместе с Skytap мы максимально упростили для заказчиков резервное копирование, восстановление и миграцию данных с IBM i в Microsoft Azure. Новое партнерство в сочетании с нашим многолетним сотрудничеством с Microsoft предоставит заказчикам возможность надежно защитить и при необходимости легко восстанавливать данные перемещаемых в облако бизнес-критичных приложений».

«Commvault максимально задействовал все возможности инфраструктуры Microsoft Azure для усовершенствования своего решения корпоративного класса для управления данными, обеспечив дополнительные преимущества не только для продуктов Microsoft, но и других поставщиков приложений, включая и рабочие нагрузки IBM, для которых Skytap предлагает хостинг в Azure,- заявил Дэвид Тоттен (David Totten), директор по технологиям, Microsoft. - Commvault и Metallic уже используют Azure как хост и хранилище резервных копий, и теперь наши заказчики смогут использовать единое решение для бесшовного управления данными в гетерогенной среде».