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Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Atos была выбрана SAP в качестве официального партнера RISE with SAP, нового предложения компании, которое объединяет в себе все возможности, необходимые клиенту для преобразования бизнеса и переноса критически важных бизнес-систем в облако. Такой подход позволит ускорить цифровую трансформацию и окупаемость инвестиций на пути к интеллектуальному предприятию.

Новое предложение SAP будет дополнено инициативой Atos OneCloud, которая обеспечит клиентам обширный опыт работы с облачными технологиями, а также предоставит уникальную возможность использования выделенных серверов Atos.

Atos OneCloud ускорит переход клиентов к интеллектуальному предприятию в рамках предложения RISE with SAP, обеспечивая полностью управляемую, безопасную и бесшовную миграцию в облако. Перспективность такого сотрудничества также подкрепляется собственным глобальным опытом Atos в области внедрения S/4HANA Private Cloud Edition, а также более чем 35-летней экспертизой интеграции решений SAP.

Благодаря предложению RISE with SAP клиенты SAP и Atos cмогут размещать бизнес-критичные и высоконагруженные системы в облаке в виде нативных облачных сервисов, тем самым получая такие преимущества, как полноценный доступ и высокая доступность сервиса, встроенные политики безопасности, устойчивые сетевые решения облачных сервисов, а также практически мгновенное сокращение выбросов углерода.

«Мы рады запуску RISE with SAP и тому, что стали одним из ключевых партнеров нового предложения. Мы искренне верим, что RISE with SAP – это решающий шаг на пути к успешной облачной трансформации наших крупнейших клиентов, – поделился Правин Бхатт, глобальный руководитель SAP в Atos. – Глобальный отраслевой опыт в области SAP совместно с инициативой Atos OneCloud делают нас поистине уникальным партнером этого предложения. Я уверен, что совместно с SAP мы предоставим нашим клиентам ещё более качественные решения SAP S/4HANA и облачные технологии».

«Предложение RISE with SAP позволит упростить и ускорить переход наших клиентов в облако, а также поможет им непрерывно внедрять инновации на протяжении всего пути к интеллектуальному предприятию, – отметил Уве Григолейт, старший вице-президент и генеральный менеджер SAP S/4HANA, SAP. – Благодаря нашей сильной экосистеме мы поможем клиентам наметить правильный курс для трансформации их бизнеса».

В качестве пилотного клиента Atos также запустит собственный ландшафт S/4HANA в виде S/4HANA Private Cloud Edition, получив при этом не только пользу от внедрения ведущих бизнес-практик и инновационных продуктов, предоставляемых SAP, но и возможность делиться со своими клиентами передовым опытом использования всех преимуществ из первых рук.

Atos предоставит своим клиентам возможность перенять весь ценный опыт и знания в области трансформации бизнеса с помощью решений SAP, накопленные в результате длительного партнерства компаний. Команда Atos, включающая в себя 13 500 преданных своему делу экспертов в области SAP и 4000 профессионалов в направлении SAP HANA, поддерживает более 3 миллионов пользователей в 42 странах мира. Atos – платиновый партнер SAP, партнёр в области управляемых облачных услуг SAP, обладатель награды SAP Pinnacle Award 2020 в категории «Глобальный партнер года по аутсорсинговым услугам», а также глобальный лидер в области предоставления сервисов SAP HANA и S/4HANA по версии NelsonHall.



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