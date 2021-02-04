Спецпроекты

AppDynamics представила решение для защиты приложений от киберугроз

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

AppDynamics (в составе Cisco) представляет Cisco Secure Application — первое решение в отрасли, которое предотвращает кибератаки и обеспечивает сквозную защиту приложений. Новое решение, разработанное совместно с Cisco Security, крупнейшей в мире компанией по обеспечению безопасности на предприятиях, объединяет в единую систему задачи по защите данных и анализу приложений. Решение интегрируется в платформу AppDynamics, позволяя выявлять и автоматически предотвращать угрозы хакерских атак в режиме реального времени, что дает бизнесу уверенность в производительности приложений и уровне клиентского сервиса.

Поскольку в настоящее время организации все чаще взаимодействуют с клиентами дистанционно – через сайты и мобильные приложения – повышается риск утечки персональной информации пользователей и возникновения других инцидентов в области цифровой безопасности. Эта проблема усугубляется ростом числа «удаленных» сотрудников, которые подключают свои устройства к общедоступным сетям. Такая тенденция значительно расширяет ИТ-периметр организаций, создавая новые уязвимости даже в самых защищённых инфраструктурах. Таким образом, отсутствие эффективных решений кибербезопасности не только ставит под угрозу репутацию бренда и доверие клиентов, но также влечет большие финансовые потери для компаний в случае успешной атаки злоумышленников.

В условиях активного использования цифровых технологий, в том числе локальных и мультиоблачных микросервисов, обеспечение информационной безопасности является первостепенной задачей. Cisco Secure Application позволит техническим специалистам выявлять уязвимости в приложении еще на этапе его разработки, определять их потенциальное влияние на бизнес, а также синхронизировать команды разработки и обеспечения информационной безопасности для быстрого устранения проблемных участков.

С Cisco Secure Application ИТ-команды перестанут рисковать безопасностью конфиденциальной информации ради скорости. Это единственное решение, которое уникальным образом объединяет данные о производительности и безопасности приложений без риска снижения скорости их работы, обеспечивая комплексную защиту от эксплойтов.

«Скорость работы приложения может существенно повлиять на взаимодействие с пользователем, однако безопасность приложения еще более критичный момент — ведь недостаточный уровень защищенности ставит под угрозу личные данные клиента. Компании не могут позволить себе игнорировать этот риск, — отметил Джиту Патель, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений Cisco. Cisco Secure Application — это первое решение, обеспечивающее высокую степень безопасности приложений, которое дает компаниям возможность эффективно защищать данные клиентов, гарантируя при этом качественный пользовательский опыт».

Благодаря Secure Application ИТ-команды получают: автоматическую защиту в режиме реального времени: обнаружение хакерских атак, выявление отклонений и своевременную автоматическую блокировку эксплойтов. Упрощенное управление уязвимостями: приложение предоставляет доступ на уровне кода для обнаружения проблемных участков в конфигурации еще на этапе разработки. Анализ безопасности, основанный на бизнес-показателях: параметры безопасности коррелируются с бизнес-процессами, приоритизируя наиболее опасные инциденты. Синхронизация работы команд: возможности синхронизации работы ИТ-сотрудников и специалистов по информационной безопасности с целью повышения эффективности выявления киберугроз и построения здорового цифрового бизнеса.

«ИТ-компании часто думают о том, как преобразовать и синхронизировать между собой системы безопасности и разработки приложений, включая операционные инструменты, процессы и команды, — отметил аналитик IDC, руководитель группы DevOps и I&O Стивен Эллиот. — Сейчас управление уязвимостями приложений является одним из ключевых направлений цифровой трансформации организаций, которое гарантирует значительные преимущества для бизнеса».

Решение Cisco Secure Application в настоящее время доступно в демо-режиме.



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