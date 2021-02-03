Syngenta Crop Protection и Insilico Medicine используют ИИ для ускоренной разработки инновационных решений

Syngenta Crop Protection объединяет усилия с компанией Insilico Medicine по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения для ускоренной разработки новых, более эффективных решений для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, сорняков и вредителей, а также для защиты экосистемы. За счет быстрого и эффективного обеспечения агропроизводителей инновационными решениями, «Сингента» поможет им преодолеть текущие проблемы, повысить производительность, а также удовлетворить глобальный спрос на доступные и качественные продукты питания.

«Сотрудничество с Insilico Medicine означает, что «Сингента» сможет использовать огромный потенциал и возможности искусственного интеллекта для разработки устойчивых решений нового поколения СЗР, в рамках обязательства инвестировать 2 млрд долларов США в прорывные открытия в области устойчивого ведения сельского хозяйства, – прокомментировала Камилла Корси, руководитель отдела исследований по защите растений компании «Сингента». – Это станет решающим шагом на пути трансформации сельского хозяйства, обеспечив агропроизводителей по всему миру эффективными инструментами, необходимыми для производства полезной для здоровья, полноценной, доступной и экологичной продукции, при этом минимизируя воздействие на окружающую среду».

Insilico Medicine добилась значительных успехов в фармацевтических исследованиях, используя искусственный интеллект и алгоритмы глубокого обучения для разработки, синтезирования и проверки новых веществ. Такой подход также может трансформировать концепцию разработки новых решений в области СЗР в течение всего цикла – от сева и до сбора урожая. Работая в тесном сотрудничестве с компанией «Сингента», Insilico Medicine планирует использовать свою технологию генерации малых молекул на основе ИИ-решений не только для ускоренного изобретения действующих веществ, но и для активного создания молекул для экоустойчивых продуктов нового поколения.

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией, которая занимается разработкой безопасных и устойчивых решений для агропроизводителей, – сказал Алекс Жаворонков, PhD, основатель и генеральный директор Insilico Medicine. – Наш искусственный интеллект разработан с нуля с целью производства очень точных химических веществ для защиты здоровья человека, при этом безопасных как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Этот опыт чрезвычайно ценен для исследований в области сельского хозяйства, и особенно для предприятий, главным приоритетом которых является безопасность своей продукции. «Сингента» – передовая компания, объединившая многих блестящих ученых, совместное сотрудничество с которыми с целью использования искусственного интеллекта направлено на благо сельского хозяйства».

«Наша репутация мирового лидера в области инноваций основана на общих усилиях и понимании проблем, с которыми сталкиваются агропроизводители, – отметила Камилла Корси. – Совместная работа с Insilico Medicine и объединение наших навыков, знаний и технологий помогут добиться того, чтобы новые и более эффективные решения по защите растений быстрее оказались у наших клиентов».