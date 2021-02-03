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СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Аэродиск» объявляет, что линейка отечественных СХД «Аэродиск Восток» вошла в реестр российского радиоэлектронного оборудования Минпромторга. Включение продукции в реестр произошло после подтверждения производства всех её компонентов на территории России Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

«Аэродиск Восток» — это полностью отечественные системы хранения данных. Они работают на основе созданных в России программного обеспечения Aerodisk A-CORE, входящего в реестр отечественного ПО Минцифры, и операционной системы «Альт» компании «Базальт СПО». Большинство аппаратных компонентов решений, входящих в состав линейки, также разработаны и произведены на территории нашей страны — в том числе аппаратное обеспечение ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» и процессоры «Эльбрус» 8С и 8СВ компании «МЦСТ».

Серия «Аэродиск Восток» включает в себя четыре системы: модель начального уровня «Аэродиск Восток Б», базовую СХД «Аэродиск Восток Э12», старшую систему общего назначения «Аэродиск Восток Э24», а также сверхплотную СХД «Аэродиск Восток Э124» — она обладает высокой энергоэффективностью, что оптимально подходит для хранения больших объёмов данных. Минпромторг подтвердил производство всех четырёх моделей линейки на территории Российской Федерации согласно заявлению от 29 декабря 2020 года №1543-12/1.

Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России создан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 года №878. Его ключевая цель — ограничить закупку государственными органами оборудования зарубежного происхождения и стимулировать разработку и производство радиоэлектронной продукции на территории России.

«СХД “Аэродиск Восток” подходят для решения самых разных задач — от работы электронной почты и ведения электронного документооборота до создания виртуальной инфраструктуры, баз данных и хранения данных с камер видеонаблюдения. Во всех моделях линейки реализован функционал класса Enterprise. Помимо этого, по итогам тестов в ряде случаев системы “Аэродиск Восток” на российских процессорах превзошли аналогичные продукты, в основе которых лежат зарубежные ЦПУ, — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. — Отечественные ИТ-разработчики предлагают всё больше высококачественных решений. Это подтверждает активное расширение реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга».

Компания «Аэродиск» создала системы хранения данных «Аэродиск Восток» совместно с партнёрами по Консорциуму РОССХД. Помимо «Аэродиска», в организацию входят компании «НОРСИ-ТРАНС», «МЦСТ», «Базальт СПО» и Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН.

Ранее решения «Аэродиск» уже были внесены в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), а также в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Кроме того, компания «Аэродиск» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в области технической защиты информации.

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