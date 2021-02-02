Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных

Российские компании Luxms, «НОРСИ-ТРАНС» и «Базальт СПО» завершили первый этап проекта по созданию импортонезависимого программно-аппаратного комплекса для бизнес-аналитики, полностью построенного на российских технологиях. Аппаратная часть комплекса представлена серверами линейки «Яхонт-УВМ» на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус». Серверы работают под управлением операционной системы «Альт Сервер 9». В качестве программного обеспечения для аналитики используется система Luxms BI. Серверы «Яхонт-УВМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, Luxms BI и ОС «Альт Сервер 9» – в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных.

Отечественный программно-аппаратный комплекс будет в первую очередь востребован организациями, которые владеют критически важной информационной инфраструктурой: органами государственной власти, предприятиями топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и металлургии, организациями здравоохранения и банковской сферы.

«Создание импортонезависимого программно-аппаратного комплекса – большой шаг в процессе перехода органов власти и других организаций госсектора к работе на отечественном оборудовании», – подчеркнул Сергей Овчинников, генеральный директор ЗАО «НОРСИ-ТРАНС».

На первом этапе специалисты обеспечили совместимость базовых компонентов Luxms BI с процессорами архитектуры «Эльбрус», применив нативные сборки PostgreSQL, plv8, nginx, и JDK 8 на ОС «Альт».

«Для перевода ИТ-инфраструктуры на российскую технологическую платформу требуются большие денежные, временные и человеческие ресурсы, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Внедрение программно-аппаратных комплексов позволяет организациям существенно сэкономить эти ресурсы и направить высвободившийся резерв на решение основных задач».

В ходе проекта разработчики провели нагрузочное тестирование, чтобы определить предельную нагрузку на один узел и выявить узкие места. В качестве нагружаемого сервера использовали сервер универсального применения «Яхонт-УВМ Э12» с процессором «Эльбрус 8С» (8 ядер, 1300 МГц) и 32 Гб ОЗУ). Тесты эмулировали типичные действия пользователей: авторизацию, открытие набора данных, изменение фильтров, детализацию данных по иерархии (drill-down), создание интерактивной презентации, выход из учётной записи. Удалось добиться удовлетворительных результатов: Luxms BI работает без ошибок (рис. 1) и показывает в среднем комфортное время отклика при одновременной работе 250 пользователей (рис. 2).

Рисунок 1 – Отчёт об ошибках





Рисунок 2 – Отчёт о времени отклика

На следующем этапе разработчики планируют полностью перенести всю инсталляцию Luxms BI на «Эльбрус».

«Мы проделали большую работу по адаптации нашего BI-решения под «Эльбрус». В результате этот проект интересен не только с коммерческой, но и с научной стороны. Подобный программно-аппаратный комплекс позволит заказчикам полностью следовать принятой в России программе импортозамещения, так как все его компоненты находятся в соответствующих реестрах. Для разработчиков программного обеспечения наш опыт может быть полезен на их собственном пути по адаптации приложений под новую уникальную архитектуру «Эльбрус»», – отметил Дмитрий Дорофеев, главный архитектор ГК Luxms.