Simetra поставила ВШЭ инновационное транспортное ПО

Simetra оснастила Высшую школу экономики (ВШЭ) академическими версиями программного комплекса PTV Traffic Suite на сто рабочих мест.

Программное обеспечение будет использовано в учебном процессе для подготовки нового поколения российских транспортных инженеров в Высшей школе урбанистики им. А. А. Высоковского – подразделении ВШЭ.

«Современная транспортная инфраструктура невозможна без обучения профессиональных кадров. Новому поколению транспортных инженеров предстоит реализовывать амбициозные и масштабные проекты, поэтому грамотность в использовании современных технологий необходима. Именно для этого студенты будут отрабатывать навыки работая в инновационном программном обеспечении от PTV», — рассказал Михаил Блинкин, научный руководитель Факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики».

Лицензия дает право использовать в учебных целях программные продукты PTV Visum на 200 районов и PTV Vissim на 10 объектов.

«Мы много лет сотрудничаем с ВШЭ как в проектах, так и в учебной работе: специалисты Simetra читают на факультете городского и регионального развития учебный курс "Транспортное моделирование" для магистрантов. Теперь курс будет дополнен мощным инструментом от мирового производителя для изучения не только теории, но и практических аспектов моделирования транспортных и пешеходных потоков», — рассказал Андрей Прохоров, директор московского филиала компании Simetra.

PTV Traffic Suite – программная среда, которая позволяет создавать транспортные модели городов и регионов, просчитывает окупаемость платных дорог, моделирует процессы оптимизации дорожного движения и светофорных циклов, помогает оценивать мобильность работы общественного транспорта и прогнозирует управление людскими потоками на массовых мероприятиях.