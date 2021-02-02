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DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Европейский оператор дата-центров DEAC расширяет сеть партнеров, добавив дата-центры Data Center Logistics (DLC) в Вильнюсе, Литве. Помимо новой локации, у DEAC в Риге два собственных дата-центра с мощностями 2.3 МВт и 0.4 МВт и в процессе строительства третий с 4 МВт и дополнительными 400 стойками.

Также на протяжении многих лет развиты партнерские отношения с дата-центрами в Москве, Франкфурте, Стокгольме, Киеве и Амстердаме. Близкое географическое расположение Риги и Вильнюса позволяет вместе строить ИТ-инфраструктуру на уровне Балтийского региона для клиентов с высокими требованиями к мощности оборудования и объемам данных.

Теперь оба балтийских оператора дата-центров cмогут предоставлять услуги, которые еще более конкурентоспособны в регионе и за его пределами в области хранения и передачи данных. «Благодаря прямым и быстрым подключениям со скоростью х10 Гбит/с можно предлагать универсальные ИТ-решения и надежное облако или инфраструктуру для размещения оборудования и серверов с целью резервного копирования, а также диверсификации рисков в Европе и России», – комментирует Андрис Гайлитис, генеральный директор компании DEAC. В 2020 году латвийский DEAC и литовский DLC стали частью инвестиционного фонда Quaero Capital.

DEAC также приступил к реализации плана по расширению дата-центра «Рига» и повышению его энергоэффективности, запланированные инвестиции на этот год составляют 1 млн. евро. В январе DEAC добавил два генератора Kohler-SDMO, а также обновил системы охлаждения чиллерами Vertiv Liebert HPC, для улучшения показателя PUE (Power Usage Effectiveness). Этим DEAC готовит дата-центр к соответствию требованиям Европы по «климатической нейтральности» к 2030 году.

В рамках обновления и повышения экологичности DEAC также были заменены устаревшие люминесцентные источники света на новые энергосберегающие светодиодные светильники. В результате было обеспечено качественное освещение и значительная годовая экономия электроэнергии.

Помимо инвестиций в инфраструктуру дата-центра «Рига», средства будут направлены на повышение качества сервиса для клиентов малого бизнеса и партнеров, с помощью обновленной платформы самообслуживания для автоматизации виртуализации и стандартных конфигураций выделенных серверов.

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