Apple выпускает бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков

Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков. В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5, которые стали доступны сегодня разработчикам, представлены следующие функции.

Разблокировка iPhone с помощью Apple Watch при надетой медицинской маске (только для iPhone). Теперь пользователи iPhone, которые носят медицинскую маску, могут быстро разблокировать своё устройство с Face ID благодаря Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы.

Управление отслеживанием и прозрачность в приложениях. Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в Настройках.

Siri. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов вашим контактам на случай ЧП.

Поддержка игровых контроллеров. В iOS и iPadOS добавлена поддержка новейших контроллеров Xbox и Playstation.

Расширение возможностей распознавания рукописного текста, функция «От руки» и многое другое (только в iPadOS). Добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков.

Дополнительные возможности, включая улучшения функции «Сообщить о прибытии» в CarPlay и поддержку 5G в режиме двух SIM-карт.

Дополнительная информация о функции разблокировки iPhone с Apple Watch. Теперь пользователи iPhone, которые носят медицинскую маску, могут быстро разблокировать своё устройство с Face ID благодаря Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы.

Принцип работы Face ID остаётся неизменным: просто взгляните на iPhone. При этом вы получите тактильный сигнал на Apple Watch, который подтвердит, что ваш iPhone был разблокирован.

Чтобы включить функцию разблокировки iPhone с Apple Watch, перейдите в раздел «Face ID и код-пароль» в «Настройках».

Данная функция может быть использована исключительно для разблокировки iPhone. Для оплаты покупок с помощью Apple Pay в медицинской маске воспользуйтесь Apple Watch. Для автозаполнения паролей в App Store, iTunes и Safari пользователям в медицинской маске будет автоматически предложено ввести код-пароль от iPhone.

Функция разблокировки iPhone с Apple Watch включает в себя ряд мер защиты для обеспечения безопасности вашего устройства и персональных данных:

Apple Watch должны находиться на руке и разблокированы, а iPhone должен находиться в непосредственной близости;

При разблокировке iPhone пользователь получает тактильный сигнал и уведомление на Apple Watch и имеет возможность заблокировать устройство с часов.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.