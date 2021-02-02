Apple выпускает бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков
Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков. В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5, которые стали доступны сегодня разработчикам, представлены следующие функции.
Разблокировка iPhone с помощью Apple Watch при надетой медицинской маске (только для iPhone). Теперь пользователи iPhone, которые носят медицинскую маску, могут быстро разблокировать своё устройство с Face ID благодаря Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы.
Управление отслеживанием и прозрачность в приложениях. Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в Настройках.
Siri. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов вашим контактам на случай ЧП.
Поддержка игровых контроллеров. В iOS и iPadOS добавлена поддержка новейших контроллеров Xbox и Playstation.
Расширение возможностей распознавания рукописного текста, функция «От руки» и многое другое (только в iPadOS). Добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков.
Дополнительные возможности, включая улучшения функции «Сообщить о прибытии» в CarPlay и поддержку 5G в режиме двух SIM-карт.
Дополнительная информация о функции разблокировки iPhone с Apple Watch. Теперь пользователи iPhone, которые носят медицинскую маску, могут быстро разблокировать своё устройство с Face ID благодаря Apple Watch. Для этого необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были разблокированы.
Принцип работы Face ID остаётся неизменным: просто взгляните на iPhone. При этом вы получите тактильный сигнал на Apple Watch, который подтвердит, что ваш iPhone был разблокирован.
Чтобы включить функцию разблокировки iPhone с Apple Watch, перейдите в раздел «Face ID и код-пароль» в «Настройках».
Данная функция может быть использована исключительно для разблокировки iPhone. Для оплаты покупок с помощью Apple Pay в медицинской маске воспользуйтесь Apple Watch. Для автозаполнения паролей в App Store, iTunes и Safari пользователям в медицинской маске будет автоматически предложено ввести код-пароль от iPhone.
Функция разблокировки iPhone с Apple Watch включает в себя ряд мер защиты для обеспечения безопасности вашего устройства и персональных данных:
Apple Watch должны находиться на руке и разблокированы, а iPhone должен находиться в непосредственной близости;
При разблокировке iPhone пользователь получает тактильный сигнал и уведомление на Apple Watch и имеет возможность заблокировать устройство с часов.
Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.