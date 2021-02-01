«ТрекМарк» «оцифровала» постпродажное взаимодействие с клиентами при поддержке Okdesk

«Трекмарк» автоматизировала процессы клиентской поддержки, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании исключить потерю обращений и сделать взаимодействие с заказчиками более прозрачным благодаря запуску клиентского портала.

Интегратор «ТрекМарк» разрабатывает, производит и обслуживает ПО и оборудование для маркировки товаров. В течение нескольких лет компания использовала универсальные, непрофильные программные продукты для решения вопросов, связанных с сервисом.

В 2020 г. маркировка «Честный знак» стала обязательной для новых групп товаров, и количество заказчиков «ТрекМарк» в разы выросло. Компании потребовался инструмент, способный анализировать историю взаимодействия с каждым клиентом, следить за соблюдением требований по соглашению об уровне услуг (Service Level Agreement, SLA), контролировать и оценивать выполнение заявок, получать обратную связь. Компания искала helpdesk-систему с удобным пользовательским интерфейсом, не требующую значительных затрат на внедрение и развитие, и выбрала Okdesk.

Внедренная система фиксирует и хранит в единой базе все клиентские заявки. Специалисты компании «ТрекМарк» оценивают, сколько времени и сил затрачено на ремонт определенного оборудования, анализируют другие важные для бизнеса показатели, включая скорость реагирования и решения проблемы.

Также система Okdesk позволила предоставить клиентам компании «ТрекМарк» портал самообслуживания. На этом ресурсе они могут создавать заявки, контролировать их выполнение, обращаться к постоянно пополняемой базе знаний, чтобы самостоятельно решать возникающие вопросы.

С помощью helpdesk-системы подразделение гарантийного и постгарантийного обслуживания компании анализирует клиентские оценки по выполнению заявок. Это дает возможность сотрудникам увидеть проблемные области сервиса.

«Сервис, наряду с разработкой и производством технических решений для маркировки, – ключевая компетенция «ТрекМарк». Мы выстраивали работу сервисной службы по международным стандартам, и Okdesk нам в этом помогал. С помощью новой системы мы полностью автоматизировали взаимодействие с заказчиками, ликвидировали недочеты в сервисной работе и повысили качество обслуживания», – сказал руководитель отдела сервиса «Трекмарк» Александр Аникейчик.

«Согласно отраслевым исследованиям, более 50% сервисных компаний в России и СНГ теряют клиентов из-за невысокого качества постпродажного обслуживания. Очевидно, что борьбу за заказчика выиграют только те, кто уже сегодня делает серьезные шаги по изменению этой ситуации в своей компании. Профессиональные и современные системы автоматизации, конечно, являются неотъемлемым аспектом изменений, направленных на улучшение сервиса», – отметил сооснователь и директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.