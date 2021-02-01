Разработки ИРЦЭ включены в реестр российского ПО

Система управления мобильными устройствами «Оптимум Мобильная Защита» (СУМ «Оптимум Защита») и цифровая программная система мониторинга оборудования «Оптимум ИИ» на базе цифровой платформы «Оптимум УИС 2025» (СМО «Оптимум ИИ»), разработанные Институтом развития цифровой экономики, прошли регистрацию и включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«СМО Оптимум ИИ» — система мониторинга промышленного оборудования, которая позволяет контролировать его работу без врезки дополнительных элементов в корпус. Беспроводные датчики собирают данные и передают их на серверный модуль, где они анализируются. Система формирует достоверную картину фактической загрузки производственных мощностей и уменьшает количество необоснованных простоев. Своевременное реагирование на инциденты обеспечивает передача уведомлений на мобильные устройства ответственных лиц. Кроме того, решение прогнозирует срок безаварийной работы агрегатов, предсказывает возможные поломки и позволяет обслуживать оборудование по состоянию, а не в плановом порядке.

«Внедрение «СМО Оптимум ИИ» уменьшает затраты на проведение технического обслуживания и ремонта оборудования, — отметил генеральный директор ИРЦЭ Хусейн Аз-зари. — Благодаря строгому контролю за простоями увеличивается коэффициент загрузки оборудования, что позволяет наращивать объемы производства без инвестиций в расширение производственного парка».

«СУМ Оптимум Защита» — cистема класса MDM/MAM (Mobile Device Management / Mobile Application Management), предназначенная для дистанционного управления парком мобильных устройств. Ее используют компании, персонал которых обеспечен корпоративными смартфонами или планшетами. Управление устройствами происходит с помощью веб-сервиса и мобильного приложения. Сотрудник с функцией администратора может централизованно устанавливать приложения и файлы, обновлять ПО одновременно на сотнях устройств, сбрасывать настройки до заводских в случае утери или кражи смартфона, запускать и просматривать содержимое папок, контролировать текущее местоположение сотрудников в режиме реального времени. Решение не позволит пользователю установить запрещенные программы, использовать рабочее устройство в личных целях, а также изменить системные настройки.

«Внедрение решения значительно сокращает затраты работодателей на мобильный интернет и голосовую связь, исключает вероятность фальсификации данных, например, изменения системного времени, уменьшает сроки установки корпоративных приложений и обновление мобильных устройств ИТ-службой компании», — сказал Хусейн Аз-зари.

«СМО Оптимум ИИ» зарегистрирована в реестре российского ПО под номером 7781. Система «СУМ Оптимум Защита» — под номером 7673.