GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Российская ИТ-компания GMCS и «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, подписали соглашение о партнерстве. Компании объединят экспертизу по продвижению на российском рынке решений в области бизнес-аналитики, бюджетирования, управления инвестициями и других прикладных аналитических задач.

Сотрудничество в первую очередь направлено на продвижение «Форсайт. Аналитическая платформа» — современного программного комплекса для интеллектуального анализа данных. Платформа позволяет разрабатывать приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов.

«Партнерство с «Форсайтом» позволит сбалансировать текущий портфель решений отечественными аналитическими продуктами, которые становятся все более востребованными. Сочетание классической и предиктивной аналитики в решениях «Форсайта» предоставляет компаниям широкие возможности для того, чтобы оставаться эффективными в эпоху цифровой экономики», — сказал Алексей Сучков, руководитель направления BI компании GMCS.

Кроме того, GMCS будет предлагать заказчикам функциональные продукты на основе платформы «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями», а также «Форсайт. Мобильную платформу», инструментарий которой позволяет создавать приложения, обеспечивая бизнес-пользователей актуальными данными «здесь и сейчас», что особенно важно в условиях удаленной или гибридной работы.

«Рады видеть в партнерской сети компанию GMCS, обладающую большим опытом автоматизации бизнеса в различных отраслях и сильными компетенциями в области бизнес-аналитики. Ключевыми векторами нашего сотрудничества станут рост доли цифровых проектов, выполненных на базе решений продуктовой линейки «Форсайт», а также расширение количества их внедрений на российском рынке», — отметил Александр Стуров, руководитель департамента по развитию партнерской сети компании «Форсайт».