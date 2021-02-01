Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития

Accenture и Salesforce расширяют свое сотрудничество, чтобы помочь компаниям внедрить инструменты ответственного бизнеса, а также внести вклад в достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН) и сократить негативное влияние на окружающую среду.

Сочетание опыта и подходов Accenture в области устойчивого развития, а также технологии Salesforce (Sustainability Cloud и Customer 360) позволят, во-первых, обеспечить работу фронт-офиса компаний с учетом принципов устойчивого развития и, во-вторых, предоставить руководителям инструмент для управления ESG-данными* в режиме реального времени.

Собирая эти данные, компании смогут мониторить, анализировать показатели и использовать их для целого ряда задач в области устойчивого развития, включая отчетность по выбросам парниковых газов, вовлечение и взаимодействие с клиентами, создание положительного потребительского опыта, соблюдение нормативных требований и разработку новых бизнес-моделей.

«Приверженность наших клиентов принципам устойчивого развития никогда еще не была столь высокой. По мере того, как компании переосмысляют пандемию и восстанавливаются после нее, у них появляется возможность заложить принципы устойчивого развития, и далее развивать их вместе с клиентами. Мы рады расширить наше партнерство с Salesforce, чтобы помочь организациям как в создании этих ценностей, так и в их реализации», — отметила Джули Свит, главный исполнительный директор компании Accenture.

Устойчивое развитие сегодня становится одной из основ бизнеса, так потребители все чаще ожидают, что бизнес будет прилагать усилия для достижения целей устойчивого развития, среди которых гендерное равенство, борьба с бедностью и глобальным потеплением. Согласно исследованию Accenture, компании, использующие сочетание устойчивого развития и технологий, в 2,5 раза чаще оказываются в числе самых успешных.

«Каждый лидер сегодня понимает, что его обязанности не ограничиваются пределами корпоративного кампуса или встречами в Zoom. Интегрируя вопросы устойчивого развития в структуру компаний, бизнесы станут более успешными, сообщества — более равноправными, общество — более справедливым, а планета —- здоровой. Мы невероятно гордимся тем, что работаем с Accenture, чтобы помочь клиентам эффективнее реализовывать программы устойчивого развития, которые приносят пользу всем заинтересованным сторонам и создают ценность для бизнеса», — отметил Марк Бениофф, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.

Accenture и Salesforce поддерживают тесные отношения со Всемирным экономическим форумом и имеют долгосрочные обязательства по продвижению Целей устойчивого развития, что дает корпорациям глубокое понимание того, как одновременно стимулировать рост бизнеса и обеспечивать долгосрочную устойчивую ценность для акционеров и заинтересованных сторон.

«Новый этап партнёрства с Salesforce поможет российскому бизнесу получать практические выгоды от реализации ESG-стратегий и адаптации к ним операционных моделей. Российские компании смогут предпринимать практические шаги для сокращения углеродных выбросов, повышать свою операционную эффективность и инвестиционную привлекательность», – комментирует новость Ирина Мусина, руководитель практики устойчивого развития Accenture в России.