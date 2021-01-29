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Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux

Безопасность Администратору Интеграция Системное ПО

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «С-Терра Сиэспи», российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности, сообщили об успешном завершении испытаний совместимости VPN-клиента «С-Терра Клиент А» – программного комплекса, предназначенного для защиты и фильтрации трафика с контролем состояния сессий на пользовательских устройствах и операционных систем семейства Astra Linux.

Для тестирования был предоставлен VPN-продукт «С-Терра Клиент А», который был установлен на рабочие места под управлением ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6, в том числе с установленным обновлением безопасности 20200722SE16, и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29.

В ходе испытания установлено, что ПИ «С-Терра Клиент А» корректно устанавливается и функционирует в указанных ОС, удаление из состава ОС осуществляется успешно. Результаты проведенного исследования на совместимость показали пригодность к применению VPN продукта с обеими операционными системами Astra Linux и были официально подтверждены сертификатами Ready for Astra Linux 3675/2020 и 3676/2020.

«Совместимость VPN-клиента с ОС Astra Linux позволит значительно расширить возможности заказчиков для организации безопасной удаленной работы сотрудников и обеспечить шифрование передаваемых данных по технологии IPsec VPN в соответствии с действующими требованиями регуляторов», — сказал директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Получение статуса “Ready for Astra Linux” продуктом "С-Терра Клиент А" означает, что спектр операционных систем, для которых доступны программные средства безопасности "С-Терра", стал шире, – сказал технический директор "С Терра Сиэспи" Христофор Газаров. – Сделан еще один шаг в сторону импортозамещения. Организации, использующие на своих устройствах российскую защищенную операционную систему Astra Linux, теперь могут с помощью отечественного VPN-клиента защитить и доступ с этих устройств в свою корпоративную сеть».

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