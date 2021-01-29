Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP

SAP SE и Microsoft объявили о планах интегрировать Microsoft Teams в интеллектуальные решения SAP. Кроме этого, компании расширят существующее партнерство для ускорения процесса интеграции SAP S/4HANA в Microsoft Azure. Оно поможет компаниям объединить усилия для упрощения и оптимизации перехода клиентов в облако.

«Новые способы взаимодействия и сотрудничества полностью трансформируют нашу работу, — отметил Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP и член Исполнительного совета. Интегрируя Microsoft Teams в решения SAP, мы выводим наше сотрудничество на новый уровень, совместно формируя будущее предприятий. Главная цель партнерства с Microsoft – успех наших клиентов. Именно поэтому мы также расширяем совместимость и с Azure».

Многое изменилось за последний год: бизнес-коммуникации стали более виртуальными, встречи, общение и совместная работа напрямую зависят от Microsoft Teams. Чтобы упростить и усилить эффективность новых форматов взаимодействия, SAP и Microsoft интегрируют Microsoft Teams с такими системами, как SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors и SAP Customer Experience. Благодаря такой интеграции откроются дополнительные возможности для инноваций, роста производительности и большей вовлеченности сотрудников, совместного обучения и развития бизнеса в целом. Ожидается, что новые опции будут доступны в середине 2021 года.

«Вопрос цифровой трансформации никогда не был настолько актуальным, — прокомментировал Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft. Объединяя потенциал Azure и Teams с решениями SAP, мы поможем многим организациям использовать возможности облака, чтобы быстрее адаптироваться и внедрять инновации».

Также планируется дальнейшее развитие облачного партнерства 2019 года, в него добавят новые сервисы по автоматизации облачных технологий и интеграции SAP S/4HANA с Microsoft Azure. Компании расширяют возможности запуска интеллектуального предприятия в Azure, помогая клиентам модернизировать свои корпоративные приложения. SAP и Microsoft предоставят клиентам.

Упрощенный переход от SAP ERP к SAP S/4HANA по облачной модели. В дополнение, при переводе специфических отраслевых архитектурных систем в облачные, SAP и Microsoft продолжат совместно внедрять инновации SAP S/4HANA в Azure.

Расширение общего взаимодействия с клиентами и партнерами. В дополнение к работе по интеграции продуктов SAP, Microsoft и их партнеры предоставят клиентам цифровые дорожные карты. В них войдут справочники по архитектуре и технические руководства, помогающие при переходе в облако.

Увеличение инвестиций в платформу и инфраструктуру. Компании продолжат развивать автоматизированную миграцию, совершенствовать операции, контроль и безопасность.

«В рамках общей трансформации мы перешли на платформу SAP S/4HANA, — отметил Джон Хилл (John Hill), CIO и старший вице-президент по бизнес-планированию Carhartt. Ее запуск на Microsoft Azure обеспечивает нам скорость, доступность, масштабируемость и гибкость, необходимые для большей эффективности нашего бизнеса. Пандемия наступила, когда мы были в середине перехода на SAP, так что с помощью Teams мы смогли продолжить работу над проектом, сохраняя запланированный график, и держать всех в курсе. Сотрудничество SAP и Microsoft оказалось очень полезным в такое сложное время».

«Во время пандемии SAP S/4HANA дала нам возможность видеть наличие запасов медикаментов в режиме реального времени, что очень важно для нас, как для аптеки и розничной компании, — сказал Франческо Тинто (Francesco Tinto), старший вице-президент и CIO Walgreens Boots Alliance. Мы выбрали запуск SAP S/4HANA на Azure из-за гибкости и быстрого масштабирования. Теперь у нас есть доступ ко всем данным в одном месте, и мы можем предложить нашим клиентам лучший сервис при интернет-заказах и покупках в магазине. Microsoft Teams в сочетании с решениями SAP помогли нам не останавливать работу и позволили сотрудникам эффективно взаимодействовать друг с другом несмотря на переход на удаленную работу».

«Когда дело касается наших заказчиков и поставок средств индивидуальной защиты, мы никак не можем медлить. Поэтому очень полагаемся на SAP и Microsoft, которые обеспечивают цифровую поддержку нашей цепочки поставок, — отметил Хельге Бруммер (Helge Brummer), вице-президент по технической инфраструктуре, поддержке и операциям Coats. Сочетание Microsoft Teams с установленными решениями SAP дало возможность сотрудникам работать из любой точки мира, выполнять доставку заказов в срок, поддерживать людей, которые подвергают свою жизнь риску, работая на передовой в это непростое время».

Клиенты восприняли положительно сотрудничество между компаниями и поддержку SAP в области миграции ERP на облачные технологии Azure. В то же время многие из них хотели бы поддерживать мультиоблачную среду. Поэтому SAP оставляет возможность выбора для компаний, нуждающихся в альтернативных вариантах в соответствии с требованиями бизнеса.