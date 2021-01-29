«БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung

«БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в РФ защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшетов, которые помогли сотрудникам увеличить скорость занесения информации в систему. Компания также объединила все инструменты для «полевой» структуры в одном устройстве и получила гарантированную надежную защиту собственных данных.

Все территориальные представители в начале месяца планируют свой маршрут на каждый рабочий день. За смену сотрудник успевает посетить более 10 торговых точек. В каждом магазине ему необходимо проверить выкладку товара, донести до представителя торговой точки информацию о недостающих и новых позициях и сформировать заказ.

Раньше территориальные представители «БАТ» работали с ноутбуками, которые нужно было постоянно носить с собой, и большой вес устройств доставлял неудобства. Также для занесения информации нужно было расположить устройство на удобном рабочем месте. Планшеты Samsung Galaxy Tab Active Pro легко помешаются в руках сотрудников и весят всего 653 г. Территориальным представителям достаточно сфотографировать на камеру планшета витрину, а функция распознавания изображений автоматически определит, что за товар и в каком именно количестве находится в выкладке. Система способна определять подлинность фотографии: сотрудники не могут выдавать скриншоты за реальные снимки. Тратить время на обучение не пришлось: приложение в планшетах не отличается от версии для телефонов, на которых ранее было установлено приложение по распознаванию.

При выборе устройств одним из важнейших критериев была хорошая камера для получения качественных снимков выкладки. Кроме того, значение имел и большой размер экрана, поскольку сотрудники показывают на устройствах презентации новых позиций, а также просматривают отчеты и обучающие материалы. Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 оснащен экраном диагональю 10,1 дюйма и камерой 13 МП. Аккумулятора емкостью 7600 мАч хватает на 15 часов или 2 полных рабочих дня. Планшет защищен от ударов, воздействия воды и пыли, а значит, комфортен для разъездной работы при любых ситуациях и погодных условиях. Для авторизации на планшете используется пароль, а при утере и попытке взлома компания удаленно стирает данные и блокирует устройство.

У каждого сотрудника есть индивидуальный профиль во внутренних системах, настроенный в соответствии с географией торговых точек, с которыми он работает. «БАТ» настраивала планшеты с помощью программных средств Mobile Device Management, которые позволили обеспечить единообразную настройку профилей сотрудников в автоматическом режиме, что экономит время сотрудников, а также гарантирует контроль и защиту устройств. На настройку парка из 700 планшетов вручную ушло бы существенно больше времени.

Благодаря MDM сотрудники могут скачивать на свои устройства исключительно одобренные компанией приложения из магазина. В частности, это может быть, например, навигатор, которым территориальные представители пользуются в течение дня.

В случае необходимости зарядки планшетов или трансфера данных «в полях» сотрудники пользуются аксессуарами Ram Mounts, которые полностью совместимы с планшетами Samsung и обеспечивают высокий уровень надежности и качества. Территориальные представители также оценили наличие стилуса, который делает проведение многих операций более комфортным.