У Inline Technologies появилась российская система комплексной сетевой защиты

В рамках сотрудничества с компанией ТСС – отечественным производителем средств информационной безопасности Inline Technologies включила в список своих решений многофункциональную систему межсетевого экранирования на базе программно-аппаратного комплекса Diamond VPN/FW, сертифицированного ФСБ России и ФСТЭК России.

Отличительной особенностью новой системы является реализация в едином наборе функций межсетевого экранирования, обнаружения и предотвращения вторжений и криптографической защиты каналов передачи данных на скоростях до 35 Гбит/с. Такая комплексность позволяет крупным организациям осуществлять централизованный иерархический контроль над всеми политиками безопасности, сетевыми устройствами и трафиком в распределенной ИТ-инфраструктуре. При этом наиболее ресурсоемкие задачи криптозащиты каналов могут быть решены на выделенных устройствах при скоростях до 100 Гбит/с. В свою очередь, наличие единого интерфейса управления всеми функциями дает возможность значительно упростить процессы администрирования ИБ, сократить количество правил безопасности и снизить общую стоимость эксплуатации корпоративной сетевой защиты.

Направление информационной безопасности является одним из ключевых в деятельности Inline Technologies на протяжении многих лет. Компания активно взаимодействует с отечественными и зарубежными производителями средств ИБ, адаптируя их продукты к потребностям различных категорий заказчиков.

В данном случае Inline Technologies оказала помощь ТСС в модификации основной функциональности Diamond VPN/FW для крупных промышленных предприятий и государственных организаций. Компании провели большую работу по повышению производительности модуля обнаружения и предотвращения вторжений, оптимизации логики алгоритмов защиты данных, улучшению функций группировки и смены политик безопасности на низовом уровне. Кроме того, для данной системы межсетевого экранирования были расширены возможности базового комплекса по импорту политик ИБ, используемых на оборудовании других вендоров.

«Нам приятно, что компания ТСС оценила наш вклад в развитие и продвижение своих продуктов, присвоив Inline Technologies статус Diamond Expert Partner и признав нашего ведущего технического эксперта по ИБ Александра Остапчука лучшим инженером среди своих партнеров в 2020 году, – отметил руководитель отдела защиты корпоративных систем Inline Technologies Рустам Агаев. – К нам часто обращаются заказчики, которым необходимо из одной точки контроля имплементировать политики безопасности во всей сети, видеть, что происходит на всех ее участках, дополнительно сегментировать разрешенный трафик в своих филиалах и отделениях. И появление новой системы заметно расширило наши возможности решать эти и другие задачи по защите сетевого периметра и внутреннего трафика в полном соответствии с требованиями регуляторов».

Inline Technologies уже применяет многофункциональную систему межсетевого экранирования при организации комплексных систем управления ИБ в государственных учреждениях и ведомствах.