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Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Три резидента ОЭЗ «Иннополис» — «Мойофис», «Акронис инфозащита» и ICL, представили разработку для создания собственного облака организации. Новое решение позволит за 1 день развернуть инфраструктуру и начать работу с документами, почтой, календарем и контактами на любом устройстве. Решение было продемонстрировано на коллегии Минцифры Татарстана 28 января 2021 года.

Решение состоит из облачного офиса для работы с документами и коммуникаций, программно-определяемой инфраструктуры и аппаратной части.

«Мойофис» предоставляет необходимое офисное ПО, почтовую систему и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Группа компаний ICL обеспечивает аппаратную часть: высокопроизводительный и отказоустойчивый ЦОД.

Решение предлагается как готовый комплекс, что упрощает его внедрение, сопровождение и поддержку продукта компаниями-производителями. Подходит филиалам крупных компаний, малым и средним предприятиям, образовательным учреждениям и государственным структурам.

«В особой экономической зоне «Иннополис» мы создаем условия для профессионального развития IT-специалистов и взаимовыгодного сотрудничества компаний, - говорит генеральный директор «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. – При активном участии наших резидентов формируется сообщество, где есть отличные возможности для обмена опытом и тестирования разработок, что способствует появлению новых совместных проектов».

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