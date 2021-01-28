МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра»

МТС и группа компаний «Цифра» объявили о партнерстве, в рамках которого МТС разработает линейку бизнес-продуктов с использованием цифровой аналитической платформы Zyfra Industrial Internet of Things Platform (ZIIoT) от компании «Цифра».

ZIIoT — платформа для цифровизации и управления производством в горно-обогатительной, металлургической, машиностроительной отраслях, предоставляющая инструменты для реализации оптимизационных сценариев с помощью технологий искусственного интеллекта, продвинутой аналитики, промышленного интернета вещей и облачных решений. Платформа ZIIoT уже собирает данные с 1000 технологических установок 20 крупнейших промышленных компаний России и СНГ.

Партнерство двух компаний предполагает развертывание и тиражирование платформы ZIIoT в облачной инфраструктуре #CloudMTS по модели PaaS и интеграцию платформы в цифровые индустриальные решения МТС на основе выделенных технологических сетей Private LTE/5G. Для разработки новых продуктов с использованием ПО платформы МТС приобрела у компании «Цифра» лицензии на 100 миллионов рублей. Запуск первых продуктов для клиентов запланирован на второй квартал 2021 года.

В рамках сотрудничества МТС планирует вывести платформу ZIIoT в сегменты умного города, ЖКХ, цифрового сельского хозяйства. В свою очередь «Цифра» привлечет МТС как стратегического партнера в проекты по цифровизации в металлургии, нефтегазовой и горной отраслях, машиностроении и металлообработке, пищевой и обрабатывающей промышленности.

«Наше сотрудничество внесет вклад в цифровизацию реального сектора экономики: у МТС крупнейшая среди российских операторов клиентская база, ведущие позиции на рынке бизнес-решений и облачных услуг, успешные проекты в создании выделенных технологических сетей; у «Цифры» — большой опыт в цифровизации промышленных предприятий России. До конца 2021 года мы планируем подключить к платформе нашего партнера и инфраструктуре МТС сотни промышленных установок, что даст предприятиям возможность монетизировать свои индустриальные данные», — отметил вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС Дмитрий Халин.

«Партнерство с МТС повысит качество и скорость сбора данных в единую цифровую платформу предприятия. Это позволит заказчикам работать над улучшением экономических показателей производства за счет цифровизации — перейти к реализации сценариев управления производством в реальном времени на базе единых обогащенных данных, запустить проекты по «безлюдному» производству. По нашей статистике, использование платформы ZIIoT способно снизить себестоимость продукции до 8%, увеличить её производство до 10%, сократить энергопотребление до 25%, а также сэкономить до 50% времени на планирование и организацию производства», — прокомментировал генеральный директор «Цифра» Игорь Богачев.