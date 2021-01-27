Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, и оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen объявили о начале стратегического партнерства в области защиты от DDoS-атак.

Oxygen – это современный ЦОД уровня Tier-3 с показателем надежности 99,982 % и суммарной мощностью 12,8 МВА. С момента запуска в 2001 году у дата-центра не было ни единого сбоя в работе, он обеспечивает максимально высокий SLA для своих клиентов, в том числе по температуре. Кроме наращивания физических мощностей, ЦОД Oxygen развивает и виртуальный дата-центр на базе Oxygen Cloud Platform – одну из самых прогрессивных облачных платформ на сегодняшний день.

Клиентами Oxygen являются крупные корпорации из различных отраслей – от ритейла до промышленности, банков и ИТ, для которых важен высокий уровень сервиса, надежность и безопасность сетевой инфраструктуры.

В качестве своих партнеров Oxygen выбирает вендоров, способных предложить прогрессивные, продуманные решения, которые наилучшим образом могут быть интегрированы в техническую инфраструктуру ЦОДа и облачной платформы.

В рамках стратегии создания SOC (Security Operation Center) Oxygen развивает стек облачных продуктов в области информационной безопасности. Решение Qrator Labs по защите от DDoS-атак и взломов дополнит перечень сервисов ЦОДа. Клиентам дата-центра будет доступно специализированное решение по защите от DDoS-атак и взломов на базе сети фильтрации Qrator Labs. За счет интеграции с другими облачными услугами Oxygen и подключению к SOC заказчики защитят свою инфраструктуру на всех уровнях.

Qrator Labs использует схему защиты от DDoS-атак, когда анализ трафика производится в автоматическом режиме с применением встроенных алгоритмов машинного обучения, а после многоуровневой фильтрации чистый трафик отправляется непосредственно в сеть заказчика. При этом все нелегитимные запросы блокируются на сети Qrator Labs и не достигают ресурсов клиента.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Ландшафт современной цифровой экономики меняется стремительными темпами, и Oxygen – один из хедлайнеров модернизации, создающий не просто ЦОДы, а полноценный ИТ-кластер, включающий в себя разработку облачных платформ, внедрение новых технологических решений, R&D-центр. Для нас крайне важно предлагать своим клиентам не только площадку для размещения их ИТ-инфраструктуры, но и самые современные и востребованные сервисы, обеспечивающие безопасность данных клиентов».

Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs, сказал: «Для нас как для вендора, разрабатывающего инновационный сервис фильтрации трафика, партнерство с дата-центром Oxygen открывает широкие возможности для масштабирования нашего решения и работы с клиентами не только в России, но и на мировых рынках. В частности – в Юго-Восточной Азии, где Oxygen первым из российских операторов дата-центров развернул облачный кластер, разместив его в Сингапуре».