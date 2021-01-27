Спецпроекты

Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г.

АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования, функционирующей под управлением операционных систем Microsoft Windows (7, 8.1, 10) или Linux (Astra Linux Special Edition релиз Смоленск 1.6, Альт 8 СП; РЕД ОС 7.1 МУРОМ, 7.2 МУРОМ, Ubuntu 18.04 LTS); изделия JaCarta Admin в виде USB-токена.

АРМ АБ позволяет удобно и безопасно вводить в эксплуатацию и выводить из эксплуатации устройства JaCarta с СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» на борту; выполнять полный перечень администраторских функций в отношении устройств JaCarta с СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» на борту, в том числе установку PIN-кодов, PUK-кодов, управление политиками безопасности, доверенными объектами, разблокировку, сброс к заводским настройкам и др.

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