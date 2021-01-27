«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программного обеспечения. Создаваемый продукт автоматизирует процессы договорных отношений между контрагентами на основе смарт-контрактов с использованием технологии распределенных реестров, а также интеллектуальных средств работы с документами.

Деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) направлена на поддержку разработки отечественного программного обеспечения и инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности в сфере ИТ. Одним из проектов, получившим поддерживающий грант от РФРИТ в 2020 году, стал новый продукт «Логики Бизнеса» —платформа автоматизации договорных отношений между организациями на основе технологий распределенного реестра (блокчейн). Проект находится в активной стадии разработки и уже к осени текущего года планируется демонстрация MVP заинтересованным заказчикам.

На основе разрабатываемой платформы организация сможет автоматизировать взаимодействие с контрагентами в рамках заключения, исполнения и оплаты договоров исключительно в электронной форме. Ключевыми преимуществами платформы для корпоративных заказчиков являются: обеспечение прозрачности всех действий участников на каждом этапе подготовки и исполнения договора в модели смарт-контракта на основе блокчейн; автоматизация и роботизация работы с документами, которая позволяет сократить число сотрудников, занятых рутинными операциями и снизить расходы на этапе подготовки и обработки контрактов; снижение транзакционных издержек, обеспечиваемое отсутствием необходимости привлекать доверенные третьи стороны в рамках договорного процесса, а также повышением скорости транзакций; безопасность процессов. В рамках платформы в смарт-контрактах задействуются криптографические инструменты и электронная цифровая подпись. При этом сам контракт хранится в зашифрованном виде в распределенном реестре.

Платформа будет разработана на технологической базе продукта класса ECM «Логика СЭД.БП.СПО.ПРО» (входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России).

Среди дополнительных преимуществ продукта также можно отметить: отсутствие необходимости в сканировании и ручном извлечении данных из бумажных документов за счет их перевода в электронный вид и применения технологии интеллектуальной обработки; обеспечение обмена документами через несколько операторов ЭДО без роуминга в привычном окне учетной системы или в интерфейсе продукта; снижение затрат на обмен документами: возможность использовать внутреннего оператора ЭДО для обмена неформализованными документами; обеспечение интуитивно понятного доступа к продукту для удаленных сотрудников через чат-боты; возможность тиражирования продукта и развертывания на аппаратных средствах заказчика (в ЦОД или частном облаке); независимость от поставщика продукта при его эксплуатации: набор конструкторов, позволяющих конфигурировать продукт без программирования; быстрая интеграция с программным обеспечением заказчика: подсистема роботизированных операций.

«Бизнес — это гонка на высоких скоростях, задержка на любом этапе сделки может стать критичной. В выигрыше будут компании, которые имеют полную систему автоматизации и контроля на всех этапах от инициации до завершения сделки. И это основная задача, на решение которой направлена разрабатываемая платформа. На рынке существуют продукты, автоматизирующие отдельные этапы и функции в этой области, но для выстраивания сквозного процесса нужна их интеграция и компании часто не получают ожидаемой выгоды от их внедрения. ИТ-департаменты каждый раз создают уникальные комбинации, решая одни и те же проблемы. В 2021 году, с появлением MVP нашей платформы, «Логика бизнеса» рассчитывает заполнить эту нишу», — комментирует Тагир Яппаров, председатель совета директоров «Логики Бизнеса».