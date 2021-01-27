Спецпроекты

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программного обеспечения. Создаваемый продукт автоматизирует процессы договорных отношений между контрагентами на основе смарт-контрактов с использованием технологии распределенных реестров, а также интеллектуальных средств работы с документами.

Деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) направлена на поддержку разработки отечественного программного обеспечения и инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности в сфере ИТ. Одним из проектов, получившим поддерживающий грант от РФРИТ в 2020 году, стал новый продукт «Логики Бизнеса» —платформа автоматизации договорных отношений между организациями на основе технологий распределенного реестра (блокчейн). Проект находится в активной стадии разработки и уже к осени текущего года планируется демонстрация MVP заинтересованным заказчикам.

На основе разрабатываемой платформы организация сможет автоматизировать взаимодействие с контрагентами в рамках заключения, исполнения и оплаты договоров исключительно в электронной форме. Ключевыми преимуществами платформы для корпоративных заказчиков являются: обеспечение прозрачности всех действий участников на каждом этапе подготовки и исполнения договора в модели смарт-контракта на основе блокчейн; автоматизация и роботизация работы с документами, которая позволяет сократить число сотрудников, занятых рутинными операциями и снизить расходы на этапе подготовки и обработки контрактов; снижение транзакционных издержек, обеспечиваемое отсутствием необходимости привлекать доверенные третьи стороны в рамках договорного процесса, а также повышением скорости транзакций; безопасность процессов. В рамках платформы в смарт-контрактах задействуются криптографические инструменты и электронная цифровая подпись. При этом сам контракт хранится в зашифрованном виде в распределенном реестре.

Платформа будет разработана на технологической базе продукта класса ECM «Логика СЭД.БП.СПО.ПРО» (входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России).

Среди дополнительных преимуществ продукта также можно отметить: отсутствие необходимости в сканировании и ручном извлечении данных из бумажных документов за счет их перевода в электронный вид и применения технологии интеллектуальной обработки; обеспечение обмена документами через несколько операторов ЭДО без роуминга в привычном окне учетной системы или в интерфейсе продукта; снижение затрат на обмен документами: возможность использовать внутреннего оператора ЭДО для обмена неформализованными документами; обеспечение интуитивно понятного доступа к продукту для удаленных сотрудников через чат-боты; возможность тиражирования продукта и развертывания на аппаратных средствах заказчика (в ЦОД или частном облаке); независимость от поставщика продукта при его эксплуатации: набор конструкторов, позволяющих конфигурировать продукт без программирования; быстрая интеграция с программным обеспечением заказчика: подсистема роботизированных операций.

«Бизнес — это гонка на высоких скоростях, задержка на любом этапе сделки может стать критичной. В выигрыше будут компании, которые имеют полную систему автоматизации и контроля на всех этапах от инициации до завершения сделки. И это основная задача, на решение которой направлена разрабатываемая платформа. На рынке существуют продукты, автоматизирующие отдельные этапы и функции в этой области, но для выстраивания сквозного процесса нужна их интеграция и компании часто не получают ожидаемой выгоды от их внедрения. ИТ-департаменты каждый раз создают уникальные комбинации, решая одни и те же проблемы. В 2021 году, с появлением MVP нашей платформы, «Логика бизнеса» рассчитывает заполнить эту нишу», — комментирует Тагир Яппаров, председатель совета директоров «Логики Бизнеса».

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