Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве

Kehua Tech разработала модульные источники бесперебойного питания MR33 мощностью от 1000 до 1600 кВА в едином конструктиве.

Устройство сконструировано на базе модулей 100кВА/100кВт, которые имеют достаточно небольшой вес (всего 55 кг), что позволяет производить замену модуля двум сервисным инженерам без применения специальных подъёмных механизмов.

Небольшие габариты (2400х1000х2200 мм) и использование дополнительных комплектных секций вентиляции для выдува охлаждающего воздуха вверх, позволяют ставить ИБП вплотную к стене, что помогает значительно сократить занимаемую ими площадь и легко интегрировать ИБП в уже имеющуюся инфраструктуру здания. Необходимо отметить, что плотность мощности для рассматриваемых (1600 кВА) ИБП составляет 666,7 кВт/кв. м, что на данный момент является лучшим показателем среди модульных аппаратов, представленных на рынке источников бесперебойного питания.

Серия MR 33 1000-1600 кВА вобрала в себе все преимущества линейки модульных ИБП. Она состоит из быстро заменяемых «горячих» модулей – не только силовых, но и электронного байпаса – а также платы управления, что значительно снижает MTTR (минимальное время на ремонт), тем самым уменьшается время простоя системы. Управление инвертором производится с помощью двойных кнопок при их единовременном нажатии, что снижает влияние человеческого фактора на работу системы. Сенсорный дисплей с мнемосхемой состояния и дополнительными независимыми светодиодными индикаторами позволяет минимизировать время реагирования персонала при возникновении нештатных ситуаций.

Высокий показатель КПД, которой который приближается к 97%, стал возможен за счет применения трехуровневых преобразователей и транзисторных сборок последнего поколения. В данном ИБП использована самая современная технология IGBT преобразования для снижения уровня искажений входного тока, уменьшения влияния на сеть, снижения стоимости создания системы электроснабжения, так как отсутствует необходимость в устройствах компенсации реактивной мощности и сокращения потерь энергии в кабелях.





Благодаря применению инновационной технологии интеллектуальной обработки данных обеспечивается контроль параметров всех компонентов ИБП как с помощью панели управления, так и дистанционно через локальные или глобальные сети передачи данных, с любого устройства.

MR33 1000-1600, как и младшие модели серии MR, могут работать с традиционными свинцово-кислотными или литиевыми АКБ. Количество 12В блоков в линейке свинцово-кислотных АКБ может варьироваться от 30 до 50, в зависимости от требований проекта и необходимого времени автономной работы

Kehua уделяет первостепенное значение мониторингу литевой АКБ, рассматривая его как один из основных элементов, обеспечивающих надежность работы системы бесперебойного питания. Используется двойная архитектура мониторинга – передача данных через интерфейс Modbus и с помощью сухих контактов, при этом протокол передачи данных Modbus является основным каналом. При сбое этого канала мониторинг АКБ возможен через сухие контакты, что исключает потерю контроля над состоянием АКБ и обеспечивает высокую надёжность всей системы.

В ИБП MR 33 1000-1600 кВА применяется адаптированный метод заряда с паузой, который исключает потерю массы активного лития и предотвращает терморазгон, вызываемый излишним зарядом батареи.

MR33 1000-1600, объединяет преимущества современных стоечных ИБП – высокое качество выходного напряжения, возможность резервирования как на уровне силовых модулей, так и на уровне стоек, возможность горячей замены элементов, низкие искажения входного тока, сочетают их с уникальными особенностями. Это максимальная на сегодня мощность в едином конструктиве, возможность использования комплектных секций вентиляции «вверх», повышение КПД с помощью «сна» силовых модулей, работа с литиевыми АКБ, двойная архитектура мониторинга литиевой АКБ и специфичные методы ее заряда. Kehua предполагает, что благодаря перечисленным свойствам MR33 1000-1600 станет расширением существующей серии MR33 25-800 кВА.