Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

МТС объявила о подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер».

Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам.

Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характере (заказное, ценное письмо, документы, уведомления) и наименовании отправителя. Также он называет адрес и время, где можно получить корреспонденцию или предлагает заказать курьерскую доставку.

Сервис «Голосовой робот» был создан программистами МТС в помощь компаниям малого и среднего бизнеса с большим или быстро растущим числом клиентов. Подключив эту услугу, почтовая служба «Экспресс-курьер» сняла значительную часть рутинной нагрузки со своих сотрудников, позволив им сосредоточится на решение более сложных задач.

«Телефонный обзвон – один из самых эффективных способов коммуникации с клиентами, но и один из самых сложных. «Живые» операторы обзвона часто совершают ошибки, как при общении с клиентами, так и при составлении отчета о проделанных звонках, редко обладают грамотной и красивой речью, физически ограничены в числе совершаемых за смену звонков. «Голосовой робот» может помочь выстроить эффективную коммуникацию с клиентами. Он позволяет совершать тысячи одновременных звонков, всегда следует заданному графику и скрипту разговора, формирует автоматические отчеты с результатами обзвона, сохраняет аудиозаписи и делает текстовую расшифровку. Одним из первых заказчиков сервиса стал Уральский центр финансовой грамотности при УрГЭУ, использовавший голосового робота для социологических опросов. За два дня благодаря этому были опрошены десятки тысяч свердловчан — при традиционном соцопросе на это могло уйти до двух недель», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.