«Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite

ИТ-компания «Эвотор» и разработчик цифровых решений для ресторанов FoodPlex интегрировали сервис r_keeper Lite со смарт-терминалами. Синергия двух участников экосистемы «Сбера» позволит автоматизировать бизнес-процессы текущим клиентам «Эвотора» и усилить экспансию компаний на ресторанном рынке.

«Эвотор» интегрировал сервис для автоматизации бизнес-процессов r-keeper Lite в свои смарт-терминалы. Общепит — один из ключевых сегментов бизнеса, с которыми работает «Эвотор». Однако до сих пор ведущие системы автоматизации бизнес-процессов для ресторанного бизнеса клиентам «Эвотора» были недоступны.

Решение r_keeper Lite полностью автоматизирует основные бизнес-процессы в ресторанном бизнесе: позволяет отказаться от ручного управления кассой, меню, заказами и складом. Также сервис помогает автоматически формировать документы по реализации, строить отчеты по складским операциям, оценивать данные по выручке, наценке и полученной прибыли с разных категорий блюд.

Сервис r_keeper Lite подходит для автоматизации бизнеса небольших кафе, пекарен, пиццерий на несколько столиков. Это решение также могут использовать небольшие сети, например, сети кофешопов, бургерных или фудтраков.

«Малый и микробизнес в HoReCa пока редко использует технологии автоматизации. Между тем автоматизация позволяет увеличить прибыль и снизить издержки, что особенно актуально в период нестабильной экономической ситуации и пандемии. По нашим оценкам, внедрение системы учета помогает нарастить прибыль предприятия до 30%. Интеграция «Эвотора» с r_keeper Lite позволит владельцам небольших кафе и пекарен настроить автоматизацию бизнес-процессов минимальными средствами и буквально за полчаса», — сказал генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

«Расширение функционала продуктов по автоматизации ресторанного бизнеса — основа стратегии развития r_keeper. Поэтому интеграция смарт-терминала «Эвотор» с решением для малого бизнеса r_keeper Lite мне кажется особенно важной: это серьёзный шаг на пути к появлению простых, доступных и удобных решений для малого бизнеса в индустрии HoReCa», — отметил генеральный директор FoodPlex Григорий Синьков.

Предприниматели, у которых уже есть смарт-терминал «Эвотор», могут купить подписку на r_keeper Lite в магазине приложений «Эвотор.Маркет». Новые клиенты могут арендовать или приобрести в собственность планшет «Эвотор 10» для кафе и ресторанов в комплекте с сервисом r_keeper Lite или другой смарт-терминал Эвотор».