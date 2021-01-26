Спецпроекты

Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Red Hat представила решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6, которое входит в линейку Red Hat Data Services и позволяет заказчикам расширить возможности уже имеющихся решений и инфраструктур по защите данных, чтобы повысить устойчивость данных для облачных рабочих нагрузок, функционирующих в гибридных и мультиоблачных средах.

С распространением Kubernetes для поддержки критически важных приложений, корпоративным ИТ-службам предстоит столкнуться с резким ростом запроса на интегрированную масштабируемость и отказоустойчивость данных. Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 помогает расширить уже имеющиеся у организации возможности по защите данных и распространить их на приложения Kubernetes без модернизации инфраструктуры защиты данных.

Решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 тесно интегрировано с Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформой корпоративного класса, и предлагает следующие возможности для повышения устойчивости данных.

Snapshot-функционал с оркестрацией через Container Storage Interface (CSI) для создания настраиваемых мгновенных (point-in-time) снимков или клон-копий персистентных томов (persistent volume) данных упрощает откат к предыдущему состоянию и пригодится как ИТ-администраторам, так и разработчикам приложений.

OpenShift Data Protection API обеспечивают корректное восстановление данных и приложений, работающих в pod’ах. Средствам резервного копирования необходим контекст ресурсов кластера, чтобы при восстановлении приложений они могли находить пространства имен, связанные с соответствующими персистентными данными. OpenShift Data Protection API позволяет бизнес-партнерам Red Hat более эффективно интегрировать свои решения по защите данных с OpenShift, делая их проще и удобнее для конечных пользователей.

Обширная поддержка на уровне экосистемы сертифицированных Red Hat средств резервного копирования, включая IBM Spectrum Protect Plus (обеспечивает устойчивость данных для контейнерных приложений на Red Hat OpenShift и Kubernetes), TrilioVault for Kubernetes (Kubernetes-нативная система защиты данных и аварийного восстановления для приложений Red Hat OpenShift), Kasten K10 (Kubernetes-нативный инструментарий управления данными для приложений Red Hat OpenShift в гибридных облачных средах).

Новые функции устойчивости данных уже доступны в Red Hat OpenShift Container Storage 4.6.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), старший вице-президент Red Hat по направлению Cloud Platforms, отметил: «Предприятия ожидают, что OpenShift решит их потребности в части облачных приложений и данных. В этих условиях устойчивость данных является одной из ключевых проблем, и она эффективно решается с помощью новой версии Red Hat OpenShift Container Storage. Благодаря поддержке CSI-snapshot’ов и OpenShift API for Data Protection, наши заказчики могут повысить устойчивость данных без замены или модернизации своей инфраструктуры защиты данных».

Роберт Станко (Robert Stanko), управляющий директор по ИТ, APIS IT, сказал: «Мы хотим быть на острие технологий, но одновременно должны помнить, что нашим клиентам нужна безопасность и предсказуемость. Поэтому Red Hat OpenShift Container Storage стал очевидным выбором для хранения наших контейнеров Red Hat OpenShift».

Другие материалы рубрики

РЖД задумала автоматизировать российскую логистику

Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.?

Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя

В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Техноблог

Нужен ли смартфону суперзум больше 50х?

Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом