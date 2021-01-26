Спецпроекты

ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний ФСК запустила брендированную корпоративную электронную торговую площадку (ЭТП) на базе B2B-Center. Облачное решение обеспечивает доступ к закупкам крупнейшей девелоперской и строительной компании России в любом месте с любого устройства, минимизирует расходы на разработку, поддержку и привлечение поставщиков. В итоге на новой площадке проведено уже 159 торгов на общую сумму 10,8 млрд рублей.

Закупки ГК ФСК размещаются на b2b-fsk.ru по бесшовной интеграции из внутренней автоматизированной системы. Таким образом происходит публикация закупок, как головной организации, так и многочисленных филиалов. Среди преимуществ создания корпоративной площадки в ГК ФСК называют: удобный и понятный интерфейс для внутреннего и внешнего рынка, возможность настройки связи с ERP-системой (SAP, Oracle, 1C) для упрощения закупочного процесса, получение выгодных предложений от поставщиков, специальная горячая линия для каждого участника и помощь в размещении закупок. Но главное – размещая закупки на отдельном сайте, компания повышает прозрачность процедур и расширяет конкурентную среду, экономя на закупках до 20%. К тому же, в базе B2B-Center около 480 тысяч проверенных поставщиков.

«B2B-Center можно пользоваться как классической площадкой, но мы решили создать на ее базе собственную корпоративную ЭТП для проведения коммерческих закупок. В короткий срок мы получили брендированную площадку на отдельном домене с нашим узнаваемым дизайном. Что касается проводимых закупочных процедур, то мы видим повышение эффективности и абсолютную прозрачность, возможную только при использовании независимого посредника, которым выступает B2B-Center, – рассказал вице-президент - директор департамента закупок ГК ФСК Александр Ткаченко. – Пока на площадке большая часть закупок – это строительные материалы, но в ближайшее время мы планируем расширение выводимых номенклатур по материалам и выводить СМР (строительно-монтажные работы). Во всех наших закупках могут участвовать производители, поставщики с положительным опытом поставок (выполнения работ/услуг), а также имеющие подтвержденное качество продукции и безупречную репутацию. С каждым партнером мы стремимся к формированию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

Функционал брендированной площадки на B2B-Center позволяет получать максимум выгодных предложений со всего рынка как в открытом, так и закрытом режиме проведения конкурсных процедур. Процедуры, проводимые ГК ФСК на площадке, осуществляются на основе запроса предложений: согласно регламента системы победителем запроса предложений становится участник, отвечающий требованиям запроса предложений и предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных документацией данного запроса предложений.

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