Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark

Dematic сообщила о завершении работ по оснащению нового автоматизированного распределительного центра для группы компаний Landmark в Дубае (ОАЭ). Это позволит международному оператору розничной торговли консолидировать логистические операции в нескольких распределительных центрах компании с неавтоматизированной дистрибуцией.

Новый распределительный центр располагает обширными складскими площадями для хранения до 2,2 миллионов картонных коробок и 2 миллионов текстильных изделий с помощью подвесной системы Dematic. Центр оборудован самой крупной на сегодняшний день системой Dematic Multishuttle, включающей более 1200 шаттлов, 94 подъемника и почти 950 000 мест хранения на 33 уровнях. Благодаря данной автоматизированной системе у группы компаний Landmark появилась возможность обработки до 15 000 лотков в час. Высокостеллажный склад (высотой 43 м) для паллет на 36 000 складских мест является одним из крупнейших комплексов подобного рода в ОАЭ. Подсистемы соединены 11-километровой конвейерной системой для лотков и паллет, а также оснащены сортировочным устройством. Управление складом и оптимизация материальных потоков осуществляются с помощью программного обеспечения Dematic iQ.

«Решения по автоматизации, разработанные Dematic, обеспечивают более эффективную и прозрачную работу нашей цепи поставок. Благодаря этим инвестициям мы движемся вперед и занимаем лидирующие позиции в нашем регионе», — отметил руководитель сети поставок Landmark Group Михин Шах. Новый распределительный центр расположен в свободной экономической зоне Джебель-Али (JAFZA), неподалеку от одного из крупнейших контейнерных портов мира DP WORLD Джебель-Али. В распределительном центре группа компаний Landmark обеспечивает хранение и дистрибуцию одежды, мебели, игрушек, небольших изделий и других товаров по собственной торговой сети из почти 1400 собственных розничных магазинов. Оттуда товары поступают напрямую конечным потребителям.

«Landmark предоставила нам возможность не только провести консолидацию фулфилмент-операций, но и стать их партнером по трансформации бизнеса, — отметил президент и генеральный директор компании Dematic Хасан Дандашли. — За короткий период времени компания Landmark продемонстрировала значительный рост, став одним из крупнейших операторов розничной торговли на рынках Ближнего Востока, Африки и Индии и партнером более чем 2300 компаний в 24 странах мира. Мы гордимся тем, что Landmark доверила нам оптимизацию собственных операций как для удовлетворения текущего спроса, так и для создания основы для успешной работы в будущем».

Отличительной чертой объекта площадью 265 000 м2 является паллетный склад (высотой 43 м) бункерного типа и наличие 36 000 складских мест для приема товаров. Товары, не подлежащие немедленному распределению, укладывают на паллеты, затем помещают на хранение и при необходимости извлекают с помощью четырех кранов-штабелеров с телескопическими вилочными захватами (высота крана: 41 м, модель SR-U1500/1). Высокостеллажный склад оснащен системой терморегуляции для хранения термочувствительных товаров и оборудован противопожарной системой с датчиками контроля пониженного содержания кислорода, что позволяет хранить даже легковоспламеняющихся товары.

Система Dematic Multishuttle, благодаря запатентованной технологии межстеллажной передачи, обеспечивает максимальное использование пространства при обработке ходовых товаров за счет их перемещения между стеллажами, а также использования стеллажных конструкций двойной глубины. Каждый проход оснащен несколькими подъемниками и шаттлами на контактных рельсах, которые обеспечивают высокую пропускную способность и скорость обработки создают условия для обслуживания одним шаттлом от 700 до 800 складских мест. Таким образом, появляется возможность транспортировать к станциям комплектации до 15 000 лотков в час. Это самая крупная и быстрая система среди когда-либо установленных компанией Dematic. «Появление такого распределительного центра задало новый стандарт в области логистических услуг для всего ближневосточного региона», — отметил г-н Шах.

На складе также предусмотрены возможности для размещения большого количества текстильных изделий на вешалках: подвесная система Dematic может вместить до 2 миллионов предметов одежды и обеспечить высокую пропускную способность (до 250 000 товарных единиц в сутки).

Комплексное решение данного распределительного центра включает в себя более 200 рабочих станций различного назначения, в том числе для выполнения дополнительных операций (кастомизация товаров в соответствии со специфическими требованиями операторов розничной торговли: добавление этикеток, маркировка или размещение на товарах информации о рекламных акциях). Операции объединяются с помощью 11-километровой конвейерной системы для лотков и паллет, а также сортировочной системы Dematic.

Программное обеспечение Dematic iQ обеспечивает бесперебойный и эффективный процесс перемещения материалов в соответствии с обязательствами компании Landmark перед операторами розничной торговли по своевременным поставкам продукции. Программное обеспечение представляет собой автоматизированную систему управления складом (WMS) для управления товарными запасами и включает в себя систему контроля складом (WCS) и систему контроля перемещения материалов (MFC). Товары динамически распределяются между четырьмя автоматизированными секциями складирования, или же перемещаются на неавтоматизированный склад с контролем температуры, исходя из показателей текущего и прогнозируемого спроса.

Dematic iQ также позволяет эффективно работать как с товарами, размещенными на вешалках, так и без них в рамках единой системы, чтобы удовлетворить требования заказчиков и соблюсти желаемую последовательность действий. В то же время, ПО компании гарантирует, что нужный продукт находится там, где необходимо, за счет балансировки нагрузки между подсистемами. «Помимо масштабирования и ускорения процессов, автоматизация повышает безопасность труда», — добавил г-н Шах. Благодаря консолидированным и автоматизированным операционным процессам корпоративные и розничные клиенты группы компаний Landmark теперь могут рассчитывать на еще более качественное обслуживание.