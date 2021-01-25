В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали роботизированную систему для молочного производства

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» - компания Bitrobotics - разработал высокотехнологичную роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-Петербурге. Решение обеспечит стабильное качество выпускаемого продукта и повысит эффективность производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Передовые цифровые решения, которые предлагают московские компании, применяются в различных отраслях промышленности. Они помогают сократить издержки, повысить производительность линий, снизить процент брака. Так, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания Bitrobotics сейчас реализует новый проект для ГК «Нева Милк» по роботизированной укладке нарезанного сыра. Кроме того, решения компании представлены в нашем «Банке технологий» – это специализированная площадка, где собраны новейшие разработки, позволяющие предприятиям в кратчайшие сроки подобрать необходимую технологию для внедрения и скорректировать ее параметры под свои задачи и профиль деятельности. Всего там представлено уже около 40 решений», – рассказал руководитель ведомства.

Особенность разработки заключается в ее унифицированных элементах производства. Так, машинное 3D зрение сканирует и определяет наличие сыра в месте забора продукта, а дельта-робот производит захват, перенос и укладку сыра на конвейер. Благодаря высокой точности движения и кинематики, использование дельта-робота позволяет получить максимальную производительность при выполнении высокоскоростных операций по захвату и перемещению продукта.

«Компактные размеры дельта-робота легко интегрируются в производственную линию. Сам процесс происходит «за стеклом», что исключает прямой контакт с продуктом и сохраняет участок линии в чистоте. Запуск в эксплуатацию планируется в феврале 2021 года», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Компания-разработчик работает в ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2019 года, а ее решения уже внедрены на крупных предприятиях московской промышленности. Новый проект расширит географию присутствия производителя.

«Пандемия значительно ускорила темп развития промышленной роботизации. Многие предприятия находятся в поиске наиболее актуальных решений для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке и увеличить эффективность производства. Если раньше компании не видели необходимости в автоматизации технологических процессов, то сейчас этот вопрос становится острым. К 2025 году большинство операций на производствах будут выполнять роботы», - отметил руководитель компании Bitrobotics Святослав Стесин.

В настоящее время предприятие готовится к открытию производственной площадки в Печатниках, которое намечено на весну 2021 года. Полученный в 2019 году статус резидента и локализация производства в особой экономической зоне «Технополис «Москва» открыли компании доступ к значительным преференциям: льготной ставке налога на имущество и транспорт, сниженному налогу на прибыль и беспошлинном импорту.