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«Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек

Интеграция Инфраструктура Облака

В Новосибирске начал работу новый дата-центр Tier III «Ростелеком-ЦОД». Центр обработки данных (ЦОД), общей мощностью 3 МВт, расположен по адресу улица Менделеева, д. 1. В трех машинных залах дата-центра суммарно разместятся 300 стоек.

По уровню надежности инфраструктуры дата-центр соответствует уровню Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании его систем.

В новом ЦОДе клиентам «Ростелекома» будут доступны все сервисы, которые предлагают уже работающие дата-центры в других городах. Это размещение серверного оборудования (Colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие услуги.

«В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных. Помимо дата-центра в Новосибирске, мы планируем открытие второй очереди дата-центра в Екатеринбурге и Удомле, а также запуск строительства ЦОДа в Нижнем Новгороде, — сказал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов. — Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации. Это один из главных факторов обеспечения единого стандарта качества наших сервисов для клиентов по всей России. Поскольку все дата-центры связаны между собой единой сетью передачи данных, мы сможем предложить заказчикам дополнительные возможности в части геораспределенных сервисов».

В 2021 г. «Ростелеком-ЦОД» готовит к запуску новые площадки в Москве: дата-центр на 330 стоек и первую очередь на 500 стоек ЦОДа уровня Tier IV.

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