Спецпроекты

ТТК удвоил клиентскую базу продукта «Виртуальная АТС»

Телеком Интеграция Бизнес-приложения

«Транстелеком» проанализировал статистику развития продуктов для бизнеса в 2020 г. Наиболее быстрый рост продемонстрировала услуга «Виртуальная АТС», по которой удвоена клиентская база, а выручка увеличена на 30%.

«Виртуальные АТС» компании «Транстелеком» обеспечивают весь спектр функций привычной офисной телефонной станции: систему IVR, различные сценарии обработки вызовов, разворачивание системы коротких номеров, режим конференцсвязи, возможность записи разговоров, опцию подключения номера 8-800.

Специалисты «Транстелекома» ведут постоянный мониторинг популярности продуктов, планомерно работают над их развитием и модернизацией, анализируя отклик и потребности бизнеса. В 2020 г. из-за пандемии и необходимости минимизировать очные контакты чрезвычайно возросла роль телефонии в работе компаний различных масштабов и отраслей. При этом внедрение, эксплуатация и масштабирование обычной офисной АТС требует значительных издержек.

Целесообразным решением для замены фиксированной офисной телефонии, является виртуальная АТС, и ее популярность растет. Продукт не требует капитальных вложений и наличия в штате сотрудников со специальными компетенциями. Функциональное развитие и круглосуточная поддержка сервиса предоставляются бесплатно, а все возможности становятся доступны для клиента сразу после подключения.

К настоящему моменту виртуальные АТС ТТК наиболее востребованы среди компаний, занятых в сфере электронной коммерции. Причем, помимо стандартных голосовых функций, клиенты все чаще потребляют и дополнительные сервисы ВАТС, такие как SMS-визитка, запись разговоров, заказ обратного вызова. Возможность интеграции продукта с наиболее популярными CRM-системами создает основу для применения виртуальной АТС как инструмента управления продажами и повышения лояльности.

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