Райффайзенбанк подключил «Белгородэнергосбыт» к СБП

«Белгородэнергосбыт» предоставил клиентам возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду. Райффайзенбанк обеспечивает технологическую поддержку услуги и подключение гарантирующего поставщика электроэнергии к СБП.

Чтобы оплатить электроэнергию, необходимо зайти на сайт компании, нажать плашку «Оплата электроэнергии» в разделе «Физическим лицам», ввести лицевой счет, показания счетчика и выбрать способ оплаты через Систему быстрых платежей.

Если вход осуществляется через смартфон, на сайте необходимо указать свой е-mail, нажать плашку «Оплатить», далее – «Оплатить в приложении». В окне появятся мобильные приложения банков клиента, поддерживающие оплату через СБП. Нужно выбрать одно из банковских приложений и провести платеж.

Если вход осуществляется через компьютер, на экране появится автоматически сформированный QR-код, который необходимо отсканировать через камеру смартфона. Далее нужно выбрать мобильное приложение банка, поддерживающее СБП, и подтвердить операцию. Можно сразу открыть мобильное приложение банка и из него отсканировать QR-код.

При оплате с помощью мобильного телефона или компьютера деньги моментально зачисляются на счет поставщика электроэнергии, чек высылается на зарегистрированные электронную почту или телефон клиента.

«Белгородэнергосбыт» осуществляет последовательные шаги по совершенствованию клиентских сервисов. В том числе мы стремимся создать максимальное количество различных и удобных инструментов расчетов за электроэнергию, – сказала исполняющая обязанности руководителя процессингового центра Анна Калашникова. – Физическим лицам Система быстрых платежей может быть интересна в первую очередь возможностью оплаты электроэнергии без комиссии, повышением скорости операций, удобством и безопасностью.

«Райффайзенбанк активно интегрирует сервис оплаты по QR-коду для компаний из разных секторов экономики. «Белгородэнергосбыт» стал одной из первых компаний из сферы жилищно-коммунальных услуг, которую мы подключили к СБП. Интеграция была реализована всего за полторы недели благодаря инновационности и клиентоориентированности компании. Вдобавок к этому, «Белгородэнергосбыт» развивает маркетплейс, через который потребители могут получить и оплатить необходимые сервисы от различных поставщиков бытовых услуг, – отметил Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. – Подключение сбытовых компаний к СБП повышает скорость и безопасность платежей. Кроме того, поставщик электроэнергии видит оплату по каждому клиенту и получает деньги в режиме реального времени, в отличие от эквайринга, при котором все платежи приходят позже и одним зачислением».