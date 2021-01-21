Подтверждена совместимость ПК «Аура» с ОС «Ред ОС»

«Ред софт» и «Анлим-софт» провели тестирование своих программных продуктов. Результат взаимодействия – совместимость и корректность работы программного комплекса «Аура» с операционной системой «Ред ОС».

Программный комплекс «Аура» фиксирует, обрабатывает и хранит информацию в формате аудиозаписей. ПК «Аура» имеет следующие функциональные возможности: аудиофиксация разговоров между сотрудником и клиентом с использованием компьютера, микрофона, переносного бейджа и программного обеспечения; выборочное прослушивание аудиозаписей; разбор инцидентов; маркировка аудиозаписей по уровню стресса; оценка эмоционального фона речи; формирование отчетности; интеграция с имеющимися АИС; использование аудиозаписей для защиты интересов в суде за счет специально разработанного комплекта организационно-распорядительной документации.

Программный комплекс внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Работа многофункциональных центров, медицинских и образовательных учреждений, государственных и муниципальных органов во многом связана с обращениями граждан. Совместимость «Ред ОС» и ПК «Аура» позволит улучшить качество оказания услуг в организациях, взаимодействующих с населением, посредством аудиофиксации на импортонезависимой операционной системе», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Когда отечественные ИТ-компании нацелены на развитие и совместную плодотворную работу, процесс ввозозамещения происходит наиболее продуктивно и результативно. Успешное тестирование на совместимость операционной системы «Ред ОС» и ПК «Аура» позволяет предложить заказчику комплексное решение его задач», – сказала Александра Кудимова, исполнительный директор «Анлим-софт».