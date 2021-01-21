Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО

Программный комплекс Enterprise Cloud Platform Veil Special Edition (ПК ЕСР Veil SE), Veil Connect и Veil Broker, разработанные НИИ «Масштаб», который входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из России, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

В экосистеме Veil реализована функциональность аналогичная программным платформенным решениям американской компании Vmware. На базе виртуальных машин ПК ЕСР Veil SE могут функционировать практически все распространенные бизнес и сетевые приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, видеоконференцсвязь, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота.

Экосистема продуктов Veil включает в себя решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов предприятий различных масштабов Veil VDI, где доступ к столам осуществляется с помощью Veil Connect, а Veil Broker предназначен для создания и администрирования инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Решения уже используются в некоторых российских компаниях.

«Продукты НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» уже эксплуатируются в ИТ-инфраструктуре и сетях связи различных заказчиков. В Единый реестр российских программ также включены решения нашей компании для проведения защищённой видеоконференцсвязи и обеспечения сетевой безопасности», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

«Разработки «Масштаба» и концерна «Автоматика» в первую очередь ориентированы на государственные структуры, где ключевыми требованиями являются безопасность, качество и надёжность функционирования при конкурентной стоимости предлагаемых продуктов и решений», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.